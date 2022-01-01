Польша снова претендует на 368 гектаров территории Чехии

Речь идёт о компенсации, в соответствии с договорным разделением польско-чехословацкой границы в 1950-х годах, при котором Польша «потерпела убыток» в 3,6844 квадратных километра. Уже тогда власти Чехии взялись составить опись земель, предназначенных для передачи Польше — пишет Rzeczpospolita.
«С сожалением должен констатировать, что Чешская Республика еще не урегулировала вопрос», — написал депутат от PiS Ярослав Краевский в обращении к двум министерствам — иностранных и внутренних дел Польши.
Границы были скорректированы в 1958 году на основании международного договора между Польшей и Чехословакией. Чехословакия получила тогда 1205,90 гектаров земли, а Польша всего 837,46.
Источник: novinky.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?
YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
Instagram – фото и видео новости каждый день