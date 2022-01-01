Польша снова претендует на 368 гектаров территории Чехии

Польша хочет забрать у Чехии 368 гектаров земли, о которых продолжается спор еще с 1950-х годов. Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita. Польская правящая партия «Право и справедливость» (PiS) серьезно относится к этому вопросу и надеется, что правительство Петра Фиалы доведет дело до конца.

Речь идёт о компенсации, в соответствии с договорным разделением польско-чехословацкой границы в 1950-х годах, при котором Польша «потерпела убыток» в 3,6844 квадратных километра. Уже тогда власти Чехии взялись составить опись земель, предназначенных для передачи Польше — пишет Rzeczpospolita.

«С сожалением должен констатировать, что Чешская Республика еще не урегулировала вопрос», — написал депутат от PiS Ярослав Краевский в обращении к двум министерствам — иностранных и внутренних дел Польши.

Границы были скорректированы в 1958 году на основании международного договора между Польшей и Чехословакией. Чехословакия получила тогда 1205,90 гектаров земли, а Польша всего 837,46.



Источник: novinky.cz

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