Зеленский открыл в Киеве памятную доску премьер-министру Чехии Петру Фиале

​На украинской «Аллее храбрых» появилась памятная доска, восхваляющая четырех государственных деятелей, которые первыми отправились в Киев после начала российского вторжения – Фиала, Моравецкий, Качиньский и Янши.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во второй раз посетил столицу Украины. Президент Украины Владимир Зеленский во время этого визита открыл еще одну памятную доску на «Аллея храбрых». Помимо Моравецкого, на доске указаны имена премьер-министра Чехии Петра Фиалы, польского политика Ярослава Качиньского и уже бывшего премьер-министра Словении Янеза Янши.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала вместе с Моравецким, Качиньским и Яншей отправился в Киев уже 15 марта, то есть через несколько недель после начала российского вторжения. Они были первыми иностранными гостями, встретившимися с президентом Украины Владимиром Зеленским после российского вторжения.

Премьер-министр Польши в сентябре снова посетил Киев.

«Я на Украине. Там, где сегодня творится история, где борются за свободу и безопасность всей Европы. Мы будем поддерживать Украину в этой борьбе до единственно возможного конца: полной победы», - написал польский премьер в Twitter.

«Аллея храбрых» была проложена по инициативе главы украинского государства по случаю 31-й годовщины независимости Украины, которая пришлась на 24 августа.

Президент Украины Зеленский подчеркнул, что на этом тротуаре будут имена политических представителей и других представителей стран-партнеров, которые оказывали Украине важную поддержку с начала полномасштабного вторжения в РФ.

Президент Польши Анджей Дуда стал первым иностранным представителем, получившим награду на «Аллее храбрых».

Источник: seznamzpravy.cz