Glosa: Украина побеждает. Слава Чехии!

​Как бы ни закончилась война, история покажет, что чехи были на правильной стороне в трудный 2022 год. На стороне свободы.

Украинские силы вечером 11 сентября вышли к границе с Россией в нескольких местах на севере Харьковской области в ходе быстрого контрнаступления, сообщило агентство Reuters. С начала сентября они уже освободили более 3000 квадратных километров территории на северо-востоке Украины. Русская армия понесла значительные потери в районе Харькова.

Думаю, это большой толчок для нас, чехов. Социологи предупреждали еще в начале российского вторжения, что энтузиазм в отношении помощи Украине со временем уменьшится. Так и произошло. Люди становились равнодушными к войне. Довольно много чехов показывают свое разочарование. Они связывают нашу помощь Украине с внутренними проблемами в республике.

Никто не может быть обвинен. Нужно помнить, что виновата не Украина, а Кремль. Кампания Путина действительно сильно усложнила жизнь людей. Те из нас, у кого на счетах нет лишних миллионов, стали нервничать.

А теперь получается, что наша позиция, позиция всей страны была и остается правильной. Ситуация на фронте может еще сто раз измениться. Русские могут в конечном итоге столкнуть украинцев в грязь.

Что, конечно, не должно мешать нам радоваться сейчас вместе с украинцами «самым значительным военным успехам со времени победы в битве за Киев в марте», как пишет Американский институт изучения войны.

Путин всех втянул в войну

Вся Европа находится в состоянии войны. Может быть, мы этого не осознаем, потому что на наши города не падают бомбы, никто не вводит военное положение или воинскую повинность, и люди здесь не гибнут тысячами на передовой или под обломками зданий.

Мы, чехи, дорого платим за борьбу с тиранией, повышая цены практически на все. Боимся, какой счет за электроэнергию нам выставят весной. Волнуемся, выживет ли компания, в которой мы работаем.

Более того, если мы не хотим избежать объективного взгляда на ужасы современной войны, мы должны также прислушиваться к трудно переносимым существам, таким как Ладислав Врабель, Яна Бобошикова или Войтех Филип. И глупым разговорам о разбавлении нации.

Это все ужасно. Но уравновешивается, я бы сказал, тем, что мы можем собой гордиться. Как говорит мудрец: если хочешь гордиться собой, делай то, чем можешь похвастаться.

В любом случае мы можем похвастаться борьбой с Путиным. Как бы ни сложилась война, история покажет, что чехи были на правильной стороне в непростом 2022 году. Они защищали свободу.

Это ли не самое главное?

ЯН СТРАНСКИ

Редактор отдела аналитики и журналистики

Источник: seznamzpravy.cz