Всплыли подробности рекламной кампании, которую готовят власти Чехии. Хотят «успокоить» народ

Редакция Seznam Zprávy заполучила проект рекламной стратегии, где говорится, в каком ключе политики будут рассказывать о войне в Украине и ее влиянии на Чехию.

Мужчина в кепке повторяет одну и ту же фразу — по-чешски, по-венгерски и по-украински: «Если у вас двойное гражданство, то поезжайте в Венгрию. Здесь вы денег не получите».

Часть стратегии — отвадить тех беженцев, кто едет в Чехию только за деньгами.

Далее на видео показаны прибывающие на пражский Главный вокзал поезда. Посыл ясен: бессмысленно ехать в Чехию, чтобы притворяться военным беженцем и ожидать, что тут выдадут социальное пособие.



Специальная информационная кампания была подготовлена Министерством внутренних дел в связи с последствиями войны в Украине. Цель – «успокоить» население Чехии, напуганное энергетическим кризисом, постоянной угрозой катастрофы на Запорожской АЭС и наплывом военных беженцев.

И, как стало понятно из полученных рекламных заготовок, запланированная коммуникационная стратегия также направлена ​​на то, чтобы люди — возможно, под влиянием роста цен — не направили агрессию против Украины, не попали под влияние дезинформаторов и экстремистов.

«Мы помогли, но для большего наши возможности уже исчерпаны», — говорит коммуникационная стратегия

Не бояться и не торопиться

В части, касающейся энергетики, политикам дана «инструкция», как говорить о росте цен. И это в ситуации, когда, по данным опросов, у 34% домохозяйств совсем не остается денег после оплаты основных расходов на проживание (20 процентов не отложили в прошлом году ни кроны).

«Мы посреди (энергетической) войны! И не можем просто ждать, пока решение найдут на европейском уровне. Нужно действовать и действовать сейчас», — говорится в стратегии, которую составила недавно сформированная Команда кризисной коммуникации при Министерстве внутренних дел. Туда входят аналитики, специалисты по коммуникациям и эксперты по борьбе с дезинформацией.

Авторы стратегии под девизом «Не бояться и не торопиться» пишут, что по шкале от одного до пяти Чехия находится в четвертом худшем сценарии, когда радикалы и популисты, вероятно, поддерживаемые Россией, распространяют призывы для сеяния паники и угрозы, а также злоупотребляют ситуацией в своих целях.

Стратеги от министерства считают, что в такой момент политики должны транслировать единую мысль. Другие структуры государства, напротив, должны выявлять дезинформацию и манипуляции, опровергая их. А когда дело доходит до насилия или угроз, публиковать информацию о том, какое наказание понесли преступники.

Предстоящая стратегия советует политикам придерживаться таких заявлений: мы постоим за Украину, не боимся России, а гражданам Чехии — помогаем. И что сегодняшние проблемы — это инвестиции в будущее, когда Чехия избавится от зависимости от российского газа и нефти.

Политики также должны подчеркивать, что они уже сделали для людей. Например, что государство выделило 177 миллиардов на помощь людям и до зимы у Чехии есть газовые резервуары, заполненные на 84 процента.

В материале также отражен и наплыв беженцев и тот факт, что желание помочь угасает. Тем более в ситуации, когда полиция сейчас задерживает на границах рекордное количество беженцев из арабских стран.

Стратегия обращается к ситуации, когда сотни беженцев, в основном украинские цыгане с венгерскими паспортами, соблазнившись перспективой финансовой поддержки в Чехии, в мае ночевали на Главном железнодорожном вокзале Праги. Однако на вокзал приезжают и те украинцы, которые действительно бегут от войны.

«Беженцы, которые сейчас ночуют на пражском вокзале, — это не угроза, а жертвы путинской атаки на Украину и ложных обещаний», — именно так в стратегии советуют освещать ситуацию. В том числе указав, что государство уже отправило домой сотни беженцев с венгерским гражданством.

Наоборот, политикам не стоит говорить о том, что ситуацию в основном решают «некоммерческие организации» — ведь дезинформаторы в соцсетях выдают эти организации за подозрительные объединения, которые лишь получают дотации от государства.

«Необходимо сделать упор на тот факт, что речь идет о сотрудничестве между всеми соответствующими институтами. Часть общественности воспринимает термин "некоммерческий" уничижительно», — говорится в документе. Рекомендуется задействовать тех, кто сможет успокоить людей. Например, начальнику полиции Мартину Вондрашеку предлагается сделать заявление о том, что украинцы не увеличили преступность в Чехии.

Лицо Даны Драбовой

Специалисты по связям с общественностью от министерства также указывают на страх людей перед постоянными сообщениями об угрозах Запорожской АЭС, которая вот уже более 160 дней оккупирована российскими солдатами.

Согласно целям коммуникационной кампании, политики должны снизить общественную панику той информацией, что даже возможная авария на электростанции не повлияет катастрофически на Чехию, ведь электростанция находится в 1500 километрах (к тому же государственные органы постоянно следят за уровнем радиации).

Министерство внутренних дел также разработало графическое оформление материалов с участием Даны Драбовой, главы Государственного управления ядерной безопасности.

Дана Драбова, с помощью которой МВД Чехии рекомендует «успокаивать» народ

Другая опция — повторить, что ситуацию нагнетали русские.

«Путин — трус. Войну, которую он начал в Украине, он выиграть не может. Вот почему он угрожает, шантажирует и ведет себя как террорист. Действия на Запорожской АЭС – это не угроза для нашей страны, а нагнетание паники. Сохраняйте спокойствие», — говорится в рекомендации, которую политики должны адресовать народу.

Кампания указывает на настоящий источник проблемы

Источник: seznamzpravy.cz

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