​Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» пообещала провести референдум о том, следует ли стране начать войну с Россией.

Об этом 14 сентября сообщило российское издание «Коммерсантъ».

«Пусть люди решают, хотят ли они открывать второй фронт против России в Грузии. Власти будут действовать в соответствии с пожеланиями народа», — цитирует газета заявление главы партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобачидзе.

По словам председателя правящей партии, цель всеобщего голосования — получить от граждан Грузии ответ на принципиальный вопрос, согласны ли они с заявлениями украинских политиков о необходимости вовлечения Грузии в войну или с позицией властей своей страны.

Иными словами, правящая партия Грузии собирается просить граждан подтвердить, что они не выступают за новый военный конфликт с Россией.

В 2008 году вспыхнул конфликт между силами грузинской армии и югоосетинскими войсками, пытавшимися отделиться от Грузинской Автономной Республики Южная Осетия. Конфликт привел к вторжению России в Южную Осетию, которую с тех пор де-факто оккупировали русские.

Кобачидзе таким образом ответил на заявление члена Верховной рады Украины Федора Вениславского, который накануне посоветовал Грузии «предпринять конкретные шаги по освобождению Абхазии и Южной Осетии». Ранее аналогичные «советы» давали Грузии секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, а также советники руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк и Алексей Арестович.

«Все они прямо говорили, что открытие второго фронта в Грузии очень желательно», — напомнил глава «Грузинской мечты» на брифинге.

На июньском саммите лидеры ЕС пообещали дать Грузии статус кандидата, если она выполнит условия, поставленные Еврокомиссией. Они одобрили предоставление такого статуса Украине и Молдове.

Источник: novinky.cz