Сотрудник МИД Чехии работал на российскую разведку

Сотрудник МИД Чехии, много лет работавший в министерстве, сотрудничал со Службой внешней разведки России (СВР) и предоставлял ей секретную информацию, написал сайт Deník N со ссылкой на премьера, министра иностранных дел и BIS.

Информационная служба безопасности (BIS) разоблачила работника и следила за ним в течение многих лет. По данным изданий Deník N, Aktuálně.cz и Respekt.cz, ему пришлось уйти из министерства.

Это высококвалифицированный сотрудник, который также имел аттестат безопасности высшей степени секретности, написал Deník N со ссылкой на свои дипломатические источники. Он работает в министерстве с 90-х годов и, помимо головного офиса в Праге, также работал в посольствах Чехии, в том числе в одной из африканских стран.

BIS проинформировал премьер-министра и министра иностранных дел об этом случае в первой половине 2022 года, пишет Deník N. «Могу подтвердить, что я решил предпринять шаги, в результате которых сотрудник, сотрудничавший с иностранными властями, больше не работает в министерстве. Я не буду комментировать дальнейшую информацию из соображений безопасности», — сказал глава МИД Чехии Ян Липавски.

«Я в курсе всего этого дела и ценю работу спецслужб, в данном случае BIS. Это доказательство того, что силы безопасности работают хорошо и на благо граждан Чехии», — цитирует издание премьер-министра Петра Фиалу.

Информация также была подтверждена BIS. «В Министерстве иностранных дел мы выявили деятельность одного из сотрудников в отношении российской разведывательной службы», — заявили там. По данным газеты, BIS впервые обнаружила несколько лет назад, что у СВР был источник конфиденциальной информации в чешском Министерстве иностранных дел, а затем идентифицировала его и взяла под контроль. «Российская разведка воспользовалась его слабостью к женщинам и деньгам», — цитирует газета один из своих дипломатических источников.

Пока неясно, представляет ли этот человек интерес для полиции и преследуют ли его за утечку информации в Россию, которая ведет войну против Украины. «Это невозможно сделать, потому что разведданные нельзя использовать в суде. Действующий закон этого не позволяет», — заявил Denik N высокопоставленный источник в судебной системе.

Источник: seznamzpravy.cz

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