Украина может быть включена в зону роуминга Евросоюза

«Мы введем Украину в нашу зону свободного европейского роуминга», — заявила Урсула фон дер Ляйен уже в среду, 14 сентября, в своем обращении к Конгрессу.
Европейская зона роуминга позволяет странам-участницам регулировать цены на услуги мобильных операторов. При поездках в другие страны Евросоюза жители стран ЕС не должны платить дополнительные сборы. Украинцы также смогут воспользоваться этим преимуществом в будущем.
«Опираясь на все это, Комиссия будет работать с Украиной, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к единому рынку», — заявила председатель Еврокомиссии.
Урсула фон дер Ляйен не уточнила, когда именно Украина войдет в зону роуминга ЕС или когда получит доступ к единому рынку.
В своем выступлении о состоянии Союза глава Еврокомиссии также напомнила о реакции стран Евросоюза на войну в Украине. ЕС оказывал военную и денежную помощь в знак солидарности с подвергшейся нападению страной и вводил санкции против России и лиц, связанных с режимом Путина.
«Российский финансовый сектор находится на аппарате жизнеобеспечения. Мы на три четверти отрезали российский банковский сектор от международных рынков», — напомнила она. «Почти 30 тысяч международных компаний покинули страну (Россию). Производство автомобилей упало на три четверти по сравнению с прошлым годом. „Аэрофлот“ приостанавливает полеты, потому что заканчиваются запчасти. Российская армия берет чипы из посудомоечных машин и холодильников для ремонта военной техники, потому что у нее заканчиваются полупроводники», — перечислила она.
В своей речи Урсула фон дер Ляйен также сообщила о сотрудничестве с первой леди Украины, в рамках которого она направит стране 100 млн евро (2,4 млрд крон) на восстановление разрушенных школ и системы образования. Она также рассказала о текущих проблемах Евросоюза, особенно об энергетическом кризисе и конкретных планах по его преодолению (например, о мерах по сдерживанию роста цен на газ и электроэнергию). Урсула фон дер Ляйен напомнила, что ЕС готовится направить дополнительно 700 млн евро (более 17 млрд крон) для поддержки экономики стран — членов ЕС.
Источник: novinky.cz
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