Чешские СМИ: Путин объявил частичную мобилизацию

​Президент России Владимир Путин в среду, 21 сентября, поддержал предложение Минобороны о частичной мобилизации в России. Путин уже подписал указ, и, по его словам, мобилизация должна начаться немедленно.

Ведущие чешские политики отреагировали на эту информацию.

«Частичная мобилизация, объявленная Владимиром Путиным, — это попытка дальнейшей эскалации войны, развязанной Россией в Украине, и еще одно доказательство того, что Россия является единственным агрессором», — написал Фиала в Twitter в ответ на заявление президента России Владимира Путина о частичной мобилизации, которая, по оценкам российских властей, затронет примерно 300 000 резервистов. По словам Фиалы, это говорит о необходимости и дальше помогать Украине, на которую россияне напали в феврале.

По словам министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана, «путинская ложь о „спецоперации“» разваливается с этим шагом: российский президент не может победить ни в кровавом конфликте, который ведется против Украины, ни в энергетической войне против Европы.

Министр обороны Яна Чернохова (ODS) считает, что российский президент, объявив частичную мобилизацию, попытался сохранить свою позицию в глазах общественности: «Международному сообществу давно известно, что Путин отправляет в Украину всех, кто окажется под рукой. В том числе пленных и людей, вообще не имеющих отношения к армии. Мобилизация никак не поможет, потому что нет никаких доказательств того, что есть еще кого мобилизовать».

Обращение Путина к нации о ситуации в Донбассе и Украине, состоянии спецоперации и статусе добровольцев начало транслироваться 21 сентября в 9:00 по московскому времени, сообщает Интерфакс.

По словам президента, мобилизация, которая начнется в тот же день, коснется только резервистов, в первую очередь «тех, кто служил в вооруженных силах, имеет определенные воинские специальности и соответствующий опыт». Перед отправкой в ​​войска они пройдут обязательную дополнительную подготовку с учетом опыта «специальных боевых действий», как Кремль именует войну на Украине.

Путинское обоснование мобилизации

Президент заявил, что поддержал предложение Минобороны провести в стране частичную мобилизацию «в целях защиты Родины, ее суверенитета и территориальной целостности».

«Они открыто говорят, что раскололи Советский Союз в 1991 году, и теперь настала очередь России», — сказал Путин о западных странах и их политиках.

Президент России добавил, что Запад шантажирует Россию, но у России есть много оружия, чтобы ответить: «Мы будем использовать все ресурсы, которые у нас есть, чтобы защитить наших людей. Я верю в вашу поддержку».

Путин также заявил, что люди, проживающие в районах Украины, контролируемых российскими войсками, не хотят, чтобы их «задушили неонацисты». Относительно референдумов на оккупированных территориях по вопросу присоединения к России Путин сказал: «Мы поддерживаем этих людей (жителей оккупированных территорий)».

Мобилизация после поражения

Путин поддержал частичную мобилизацию после того, как российские войска потерпели тяжелое поражение в Харьковской области, которую им пришлось почти полностью эвакуировать и отступить за реку Оскол.

Путин давно находится под давлением радикальных кругов и военных экспертов. Объявление мобилизации ожидалось уже в День Победы, 9 мая, поскольку в начале вторжения российские войска не смогли захватить Киев и Чернигов. Однако президент этого не сделал. Наступление на юге Украины было успешным.

Путин делал ставку на агитацию и вербовку добровольцев, однако этого оказалось недостаточно.

Источник: novinky.cz