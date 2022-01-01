Чешские СМИ: Путин объявил частичную мобилизацию

Ведущие чешские политики отреагировали на эту информацию.
«Частичная мобилизация, объявленная Владимиром Путиным, — это попытка дальнейшей эскалации войны, развязанной Россией в Украине, и еще одно доказательство того, что Россия является единственным агрессором», — написал Фиала в Twitter в ответ на заявление президента России Владимира Путина о частичной мобилизации, которая, по оценкам российских властей, затронет примерно 300 000 резервистов. По словам Фиалы, это говорит о необходимости и дальше помогать Украине, на которую россияне напали в феврале.
По словам министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана, «путинская ложь о „спецоперации“» разваливается с этим шагом: российский президент не может победить ни в кровавом конфликте, который ведется против Украины, ни в энергетической войне против Европы.
Министр обороны Яна Чернохова (ODS) считает, что российский президент, объявив частичную мобилизацию, попытался сохранить свою позицию в глазах общественности: «Международному сообществу давно известно, что Путин отправляет в Украину всех, кто окажется под рукой. В том числе пленных и людей, вообще не имеющих отношения к армии. Мобилизация никак не поможет, потому что нет никаких доказательств того, что есть еще кого мобилизовать».
Обращение Путина к нации о ситуации в Донбассе и Украине, состоянии спецоперации и статусе добровольцев начало транслироваться 21 сентября в 9:00 по московскому времени, сообщает Интерфакс.
По словам президента, мобилизация, которая начнется в тот же день, коснется только резервистов, в первую очередь «тех, кто служил в вооруженных силах, имеет определенные воинские специальности и соответствующий опыт». Перед отправкой в войска они пройдут обязательную дополнительную подготовку с учетом опыта «специальных боевых действий», как Кремль именует войну на Украине.
Путинское обоснование мобилизации
Президент заявил, что поддержал предложение Минобороны провести в стране частичную мобилизацию «в целях защиты Родины, ее суверенитета и территориальной целостности».
«Они открыто говорят, что раскололи Советский Союз в 1991 году, и теперь настала очередь России», — сказал Путин о западных странах и их политиках.
Президент России добавил, что Запад шантажирует Россию, но у России есть много оружия, чтобы ответить: «Мы будем использовать все ресурсы, которые у нас есть, чтобы защитить наших людей. Я верю в вашу поддержку».
Путин также заявил, что люди, проживающие в районах Украины, контролируемых российскими войсками, не хотят, чтобы их «задушили неонацисты». Относительно референдумов на оккупированных территориях по вопросу присоединения к России Путин сказал: «Мы поддерживаем этих людей (жителей оккупированных территорий)».
Мобилизация после поражения
Путин поддержал частичную мобилизацию после того, как российские войска потерпели тяжелое поражение в Харьковской области, которую им пришлось почти полностью эвакуировать и отступить за реку Оскол.
Путин давно находится под давлением радикальных кругов и военных экспертов. Объявление мобилизации ожидалось уже в День Победы, 9 мая, поскольку в начале вторжения российские войска не смогли захватить Киев и Чернигов. Однако президент этого не сделал. Наступление на юге Украины было успешным.
Путин делал ставку на агитацию и вербовку добровольцев, однако этого оказалось недостаточно.
Источник: novinky.cz