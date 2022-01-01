Это не просто частичная мобилизация. Теперь будут одни неприятности, говорит экс-консул Чехии в Петербурге

Вместо частичной мобилизации будет максимальная — та, которую Россия может себе позволить с точки зрения логистики. И Европа должна понять, что, если она не приложит свои силы, рухнет весь европейский образ жизни, говорит дипломат, бывший генеральный консул Чехии в Петербурге Владимир Вотапек.

Объявление мобилизации в России — это в том числе результат закулисной борьбы вокруг Владимира Путина. Русские способны мобилизовать 300 000 человек, и их не следует недооценивать, говорит в интервью Seznam Zprávy Владимир Вотапек.

– Как интерпретировать и понимать последнее выступление Владимира Путина?

– Я так понимаю, это результат долгих размышлений в Кремле и самого Владимира Владимировича. Объявление мобилизации — результат своеобразной закулисной борьбы между сторонниками войны и сторонниками еще более жесткой войны. В Кремле мы видим порядка трех групп, борющихся за влияние и использующих для этого украинскую войну.

Не заблуждайтесь, даже самые кроткие из них не «голуби». Они выступают против воинственных группировок не из гуманитарных соображений, а просто потому, что видят в этом хорошее средство укрепить собственную власть.

Не будем путаться в словах о частичной мобилизации. Это просто мобилизация, которую Путин может себе позволить. Он просто не может мобилизовать 20 миллионов человек, потому что он не накормит их, не оденет, не даст им оружия. Но он может мобилизовать довольно много мужчин и заставить их вторгнуться на украинский фронт, и это именно то, что он собирается сделать. Другими словами, война продолжается уже более шести месяцев, а сейчас она вступит в совершенно новую стадию.

И я был бы очень рад, если бы в Европе поняли, что все еще хуже, чем раньше. После мобилизации проблем станет еще больше. И мы просто обязаны напрячь все силы и все ресурсы, чтобы остановить и победить Путина. Иначе весь наш европейский образ жизни рухнет.

– Я уже слышала сомнения в том, что Россия сможет мобилизовать даже 300 000 человек. Итак, вы говорите, что средства для этого есть?

– Я убежден, что да, этот шаг с российской стороны подготовлен. Конечно, я не недооцениваю способность русских делать что-то плохо. Есть даже русская поговорка: «Хотели как лучше, а получилось как всегда», под которой русские понимают «опять накосячили». Тем не менее я бы не стал недооценивать способность России к мобилизации, потому что это то, к чему она мысленно готовилась со времен Второй мировой войны.

– Почему Путин резко развернулся?

– Как сообщает русскоязычный новостной сайт Meduza со ссылкой на неназванные источники, близкие к Кремлю, за этим разворотом стоит давление со стороны так называемой партии войны, группы высокопоставленных российских политиков и силовиков, которые подталкивают к дальнейшей эскалации конфликта с Украиной. Эти чиновники убедили и президента Путина.

Кажется, военные аналитики и мы удивлены тем, сколько орудий и танков, даже старых, есть в распоряжении русских. Создается впечатление, что никто, включая оплачиваемых НАТО аналитиков, не знает, сколько на самом деле орудий, бронетранспортеров, танков и другой тяжелой военной техники Россия спрятала где-то в Сибири.

И точно так же я говорю: давайте не будем недооценивать мобилизационную способность России. И не будем недооценивать готовность населения России поддаться этим указаниям. Даже если они явно криминальные, неправильные, даже если они приведут к ужасным жертвам среди солдат. Но я боюсь, что большая часть населения России к этому готова и что 300 000 солдат будут воевать.

Я был бы счастлив ошибаться, я был бы счастлив, если бы сегодня, завтра или через неделю вспыхнули массовые демонстрации в Петербурге, Москве и других крупных городах. Я был бы счастлив, если бы мобилизация сломала Путину шею и лишила его власти. Но, боюсь, нам придется ждать, пока эти 300 000 солдат пойдут против украинцев, пока большая их часть не будет убита и покалечена украинцами. Тогда, может быть, путинский режим падет.

– Можем ли мы представить, как к этому относятся простые россияне? Вскоре после выступления снова появились сообщения о том, что билеты в один конец из России распроданы, что их не продают лицам старше 18 лет без разрешения…

– Я не сомневаюсь, что значительную часть населения, может быть, даже большинство, напугала, обеспокоила эта новость, но в этом нет ничего нового. Не будем забывать, что народ Российской Федерации с 1920-х годов живет в сумасшедшем и преступном режиме. После распада Советского Союза люди получили небольшую передышку, но за последние 10 лет они вернулись к диктатуре, где нельзя говорить то, что думаешь, где приходится учить детей скрывать в школе, о чем говорят дома, как при социализме. Так что, даже если им это не нравится, я все равно боюсь, что значительная их часть будет подчиняться законам, распоряжениям и указам президента Путина. И да, определенная часть будет активно пытаться уклониться от службы в армии, сбежать из страны, навредить себе, вернее, получить какое-то подтверждение от врача, что они не годны к военной службе и так далее.

Есть несколько способов избежать службы в армии в России. Самый надежный — бежать из страны, поэтому я совсем не удивлен, что билеты на самолеты распроданы, я совсем не удивлен, что на некоторых форумах говорят о том, как подделать болезнь, травму или как искалечить себя. В этом, опять же, нет ничего нового. Когда нам грозила военная служба при социализме, мы тоже делились «гарантированными» инструкциями, как обмотать руку в уксусе на два дня, потом ударить ее об острый угол и благополучно сломать.

Когда люди попадают в такую ​​сумасшедшую ситуацию, они ищут сумасшедшие или необычные решения, — это неудивительно. Будем считать это признаком того, что русские не сошли с ума, что они не верят пропаганде.

Я просто боюсь, что они недостаточно храбры, чтобы противостоять ей. Это проблема. Дело не в том, что они доверяют Путину на 100%, а в том, что социальная атмосфера не созрела, чтобы сказать: можно противостоять преступнику, можно заявить о своей непокорности, можно выйти на улицы, можно начать пассивное сопротивление. Например, довольно хороший сигнал — Алла Пугачева, которая буквально показала Кремлю средний палец. Однако это пока лишь отдельный случай, а не эффект наметившейся лавины.

– Что будет с теми, кто не подчинится приказу о мобилизации? Говорят, наказания будут более суровыми.

– Да, Кремль ужесточил наказания. Но это не так важно. Российская судебная система далеко не независима. Неважно, что говорит закон. Важно то, что говорит судье лицо, имеющее власть, будь то непосредственно из Кремля, если это на национальном уровне, или местный губернатор, или просто тот, кто в глазах судьи уполномочен отдавать ему приказы.

В России нет независимой судебной системы. В России судебная власть существует только для того, чтобы формально освятить решения исполнительной власти перед теми, кто обладает властью в области, городе или государстве в целом.

– Через несколько дней самопровозглашенные Луганская и Донецкая республики проведут референдум о присоединении к России. Мы, наверное, уже знаем, чем это закончится?

– В юридическом смысле слова это совершенно ничтожный поступок, который не будет иметь никаких последствий для нас, живущих в свободной части мира. Ни одна страна не признает эти референдумы, не признает их и международное сообщество.

Боюсь, что речь пойдет не только о Луганске и Донецке, но и о других областях, таких как Запорожская и Херсонская. И у россиян будет возможность сказать, что эти люди добровольно решили присоединиться к Российской Федерации, они их радостно встретят и скажут, что вся эта территория теперь Российская Федерация, и кто на нее нападет, тот должен ожидать жесточайшего возмездия. И это включает в себя возможное развертывание оружия массового уничтожения.

Именно это Кремль хочет донести до международного сообщества. Но мировое сообщество, его ведущие страны давно сказали, что не играют в эту игру с Кремлем, не признают никаких референдумов.

– Не станет ли это еще одним предлогом для применения ядерного оружия?

– Теоретически Россия может применить ядерное оружие, но на самом деле не имеет значения, применит ли она его сегодня, когда Луганск еще остается Украиной, или через три месяца, когда Москва заявит, что Луганск или Донецк являются частью Российской Федерации.

Эти регионы не являются Российской Федерацией. Они никогда не будут ее частью, и никто никогда не признает этого. И если сумасшедшие в Кремле решат использовать ядерное оружие, они просто применят его, и мы не сможем этому помешать. Мы сможем только дать понять, что это будет последним, что они сделают в этом мире, что наш ответ будет суровым, немедленным.

На мой взгляд, именно это и сделали англичане и американцы, это отражено в их заявлениях, и именно это крайне беспокоит россиян. Они сейчас дошли до того, что хорошо понимают, что другие ядерные державы не будут выдавать это за какие-то излишества и ответят так, как того заслуживает Россия.

И я надеюсь, что эта позиция остановит Россию, что это достаточная профилактика. Я убежден, что Кремль никогда не посмеет применить ядерное оружие или другое оружие массового уничтожения. Если бы там один человек совсем сошел с ума, например Владимир Путин, и отдал бы этот приказ, я считаю, что цепочка исполнения приказа не сработала бы и скорее привела бы к отстранению Путина.

Источник: seznamzpravy.cz