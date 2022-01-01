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Чехия не будет выдавать визы россиянам, бегущим от мобилизации

Чехия не будет выдавать визы россиянам, бегущим от мобилизации

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
22 сентября
15:42
1182
Чехия не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, которые начали покидать родину после объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации. Об этом заявил министр иностранных дел Ян Липавски.

Чехия не будет выдавать визы россиянам, бегущим от мобилизации

«Я понимаю, что россияне бегут от все более отчаянных решений Путина. Но те, кто покидает страну, потому что не хотят выполнять обязательство, наложенное их собственным государством, не соответствуют условиям предоставления гуманитарной визы», — ответил Липавский.

Согласно указу Кремля, во время частичной мобилизации должны быть привлечены до 300 000 резервистов. Критериям для мобилизации соответствует до 25 млн россиян, и никто из них не знает, на кого падет выбор.

Представитель Еврокомиссии сообщила в четверг, 22 сентября, что решение о том, впускать ли россиян на свою территорию, остается за каждым из государств Евросоюза. 

 

Источник: novinky.cz

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