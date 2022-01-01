Глава МИД Чехии: необходим международный трибунал по военным преступлениям в Украине

​Во время своего выступления в Совете Безопасности ООН министр иностранных дел Чехии Ян Липавский призвал к созданию международного трибунала для судебного преследования за военные преступления в Украине. Он выступил в Совете как первый представитель Чехии за 30 лет. Он также заявил, что неприемлемо, чтобы Россия решила аннексировать еще одну часть Украины. В качестве гостя во встрече также приняли участие глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел России Сергей Лавров, который обвинил страны Запада в преднамеренном затягивании боевых действий.

В краткой речи Липавский напомнил о вторжении войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году и подчеркнул необходимость «раз и навсегда пресекать империалистические устремления России и ее колониальную политику». Он также подчеркнул тот факт, что Чехия приняла наибольшее количество украинских беженцев на душу населения из всех стран — членов ЕС.

«Мы слышим о быстрой организации мошеннических референдумов в частях Украины. Россия не может лгать международному сообществу и снова воровать территории государств», — заявил глава чешской дипломатии, имея в виду планы провести референдум в оккупированных регионах, который позволил бы им присоединиться к Российской Федерации.

Он заявил, что Украина отказалась от порабощения и мужественно борется за многосторонний мир. «Мы в ужасе от зверств, совершенных российскими войсками в Мариуполе, Буче, Ирпене, Изюме и других местах. Мы также крайне обеспокоены сообщениями о так называемых фильтрационных лагерях, которые Россия устроила в Украине», — отметил он.

«В Россию вывезены сотни тысяч мирных жителей Украины, в том числе дети. Имеются свидетельства сексуальных и гендерных злоупотреблений, которые используются в качестве инструментов ведения войны», — подчеркнул Липавский, призвав к созданию специального международного трибунала для расследования преступлений, совершенных Россией в Украине.

В начале встречи выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, осудив высказывания президента России Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия в нынешнем конфликте. Он также негативно прокомментировал запланированные референдумы на востоке Украины.

Любая аннексия территории Украины является нарушением Устава ООН и международного права, добавил генсек. Он призвал к расследованию военных преступлений, совершенных на территории Украины, и отметил необходимость для миссии ООН иметь неограниченный доступ ко всем доказательствам, о чем также говорил прокурор Международного уголовного суда Карим Хан.

В ходе своего выступления госсекретарь США Энтони Блинкен призвал членов Совета Безопасности ООН направить России четкий сигнал о том, что ее «безрассудные ядерные угрозы должны быть немедленно прекращены».

Он также подчеркнул, что президенту России Владимиру Путину не сойдет с рук нарушение международного порядка. Он сказал, что, в то время как прекращение боевых действий на стороне России будет означать конец войны, прекращение боевых действий со стороны Украины привело бы к концу Украины.

Во встрече также участвовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который заявил, что будет держаться на безопасном расстоянии от своего российского коллеги Сергея Лаврова. «Лучший способ предотвратить дальнейшие зверства России — предоставить Украине все необходимое оружие, которое позволит нам освободить нашу территорию и спасти людей от убийств, пыток, изнасилований и других преступлений, совершенных против них российскими военными», — сказал он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем выступлении, после которого он покинул зал, повторил претензии Кремля по поводу неонацистов и русофобов в Украине. Среди прочего он утверждал, что в стране сжигают книги, как в нацистской Германии, и что Украина расправляется с «диссидентами», имея в виду вещание российских телеканалов.

По словам Лаврова, западные страны «закачивают оружие» в Украину, пытаясь затянуть боевые действия и ослабить Россию. В этом контексте министр заявил о «военной машине коллективного Запада» и посетовал на то, что президент Украины Владимир Зеленский проявляет цинизм, восхваляя современное оружие.

В Совет Безопасности ООН входит 15 членов, из них пять постоянных: Китай, Франция, Россия, США и Великобритания. Остальные 10 непостоянных членов избираются Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок. Чешская Республика была непостоянным членом с 1994 по 1995 год.

Источник: ceskatelevize.cz