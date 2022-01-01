ВЫБОРЫ-2022: В Чехии открылись избирательные участки. Голосовать можно сегодня и в субботу

Начиная с сегодняшнего дня чехи могут выбирать новый состав городских и муниципальных советов, а также трети Сената. Сегодня голосование продлится до десяти часов вечера, а завтра - с восьми утра до двух часов дня.

Муниципальные выборы в этом году являются девятыми в истории независимой Чехии. На пост мэра столицы своего кандидата выдвинули 22 политических движения. Помимо нынешнего мэра Зденека Гржиба (Piráti), самыми большими фаворитами на пост мэра являются мэр Праги 7 Ян Чижинский (Praha sobě), бывший мэр Праги Богуслав Свобода (ODS), бывший директор IPR Петр Главачек (STAN) и депутат Патрик Нахер (ANO).

По мнению экспертов, текущая ситуация, отмеченная инфляцией и ростом цен на энергоносители из-за антиукраинской агрессии России и ее экономической войны против Запада, вероятно, отразится на результатах в крупных городах и на выборах в сенат. Особенно в столице на результат может повлиять дело о предполагаемой коррупции вокруг пражской транспортной компании.

На муниципальных выборах должно проголосовать более восьми миллионов избирателей. Четыре года назад предполагалось, что такой возможностью воспользуются 8,35 млн человек, по итогу проголосовало 4 млн избирателей, то есть 47,34%.

Источник: prazska.drbna.cz

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