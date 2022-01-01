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Активистка бросила штрудель в лицо Окамуре. В дело вмешалась полиция

Активистка бросила штрудель в лицо Окамуре. В дело вмешалась полиция

Партнер рубрики:
Kochy
23 сентября
19:31
737
Круглый штрудель с яблочной начинкой бросили в лицо депутату чешского парламента Томио Окамуре на встрече в Праге. На активистку тут же надели наручники двое полицейских в штатском, которые стояли рядом с депутатом.

Активистка бросила штрудель в лицо Окамуре. В дело вмешалась полиция

В четверг, 22 сентября, Томио Окамура выступил на традиционной акции SPD на пражском Просеке в Парке Дружбы. После вступительного слова депутат покинул трибуну, чтобы поприветствовать своих сторонников. Среди них находилась активистка движения Biotická Pekařská Brigáda. В какой-то момент она бросила в лицо Окамуре яблочный штрудель с надписью «С любовью», который принесла в коробке. Двое полицейских тут же вмешались, повалили женщину на землю и надели на нее наручники.  

«Полицейские на митинге задержали женщину, напавшую на господина Окамуру с тортом. Женщина подозревается в нарушении общественного порядка, после задержания ее отпустили», — рассказал пресс-секретарь полиции Ян Данек.

«Томио Окамура для меня угнетатель. Он нагнетатель страха и популист, он скажет что угодно, лишь бы завоевать массы и манипулировать ими, чтобы сесть на трон и править тяжелой рукой. Я хотела указать на то, что на самом деле скрывается за его взглядами, своими действиями указать на конкретного человека, который сеет ненависть, политику страха и популистские манипуляции в обществе», — заявила активистка.

Вдохновением для активистов послужил коллектив Biotic Baking Brigade, действовавший в США в 1990-е годы. Его участники бросали выпечку, например, в главу Microsoft Билла Гейтса и мэра Сан-Франциско Вилли Брауна.

Источник: novinky.cz



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