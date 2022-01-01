«Я хочу ответить на это», или Как Бабиш доминировал в предвыборных дебатах

Мы понимаем, что не у каждого избирателя хватило времени и смелости посмотреть в четверг вечером финальные предвыборные дебаты на каналах ČT1 и ČT24 или, как это сейчас называют на чешском телевидении, «худшее, что мы транслировали за последний год, и до сих пор транслируем каждую неделю», — программу «Вам слово». Поэтому мы подготовили краткий обзор всего важного, что произошло за два часа под руководством ведущего Мартина Ржезничка, которого коллеги теперь называют «Святой Мартин».

Ведущий: «Позвольте мне поприветствовать председателя движения ANO Андрея Бабиша».

Бабиш: «Добрый день».

Ведущий: «Наш следующий гость — председатель ODS и премьер-министр Петр Фиала».

Бабиш: «Можно, я на это отвечу?»

Ведущий: «На что?»

Бабиш: «На Бартоша. Он отменил закон о строительстве, это был закон года. Досталова работала над ним. Это правительство — трагедия, оно не сделало ничего, в отличие от Словакии. В Словакии пришел Сулик и сказал, что надо ввести ограничение цен. Еще в феврале. Теперь министр ставит это под сомнение, потому что там правительство разваливается…»

Ведущий: «Господин председатель, мы до всего этого доберемся. Следующий гость — председатель KDU-ČSL Мариан Юречка...»

Бабиш: «Господин редактор, я подавал заявку шесть раз. Я хочу ответить. Могу ли я ответить? Значит, в Словакии они составили меморандум…»

Ведущий: «Господин председатель, пожалуйста, не будем сейчас говорить о Словакии. Я хочу приветствовать председателя STAN и министра внутренних дел Вита Ракушана».

Бабиш: «Мы можем говорить о Франции. Там тоже ввели потолок цен. Я разговариваю по телефону с Макроном. STAN — трагедия, Dozimetr — организованная преступность. Но Сулик приехал в Словакию».

Через 15 минут

Ведущий: «Сейчас я попытаюсь задать вопрос председателю SPD Томио Окамуре. Я хотел бы…»

Окамура: «…Конечно, я отвечу на этот вопрос».

Ведущий: «Я еще не сформулировал вопрос. Я думаю».

Окамура: «… Меня не волнует, что вас волнует. Это ужасно. Это правительство просто ужасно. Итак, газ, да? Я уже писал в своей книге в 2011 году, что мы должны избавиться от зависимости от России. Так что мы в SPD сейчас думаем, что мы должны поехать в Москву и просто подписать с ними контракт на поставку газа».

Ведущий: «Господин Окамура, доверяете ли вы президенту России Владимиру Путину как серьезному партнеру, с которым вы бы заключили контракты?»

Окамура: «Ну, вы шутите, да? Пожалуйста, министр иностранных дел Венгрии уже говорил в Москве, он мой друг, а также моя подруга Марин Ле Пен, которой платят русские, поэтому, пожалуйста, не говорите, что то, что согласовано в Москве, не оплачивается».

Бабиш: «Можно, я на это отвечу? Я хочу ответить на это. Вы все приватизировали, вы все продали. Традиционные партии, символы коррупции, многоканальный картель. Например, я купил Unipetrol от Земана. А потом я ему не заплатил, так что это не считается. А теперь его контролируют поляки. Наши едут в Польшу за покупками, там НДС на продукты снизили...»

Ведущий: «Господин Бабиш, сейчас я попытаюсь вернуть дебаты к теме муниципальных выборов...»

Бабиш: «Вы пытаетесь превратить это в дебаты о муниципальных выборах».

Ведущий: «Это дебаты о муниципальных выборах. А теперь я задам вам вопрос. Как мэрия может помочь людям, пострадавшим от энергетического кризиса?»

Бабиш: «Я хочу ответить на это».

Ведущий: «Тогда, пожалуйста, ответьте».

Бабиш: «В первую очередь я хотел бы ответить себе. И здравоохранение. Это правительство забрало 14 миллиардов у страховых компаний…»

Ведущий: «Г-н Бабиш, не могли бы вы ответить на вопрос?»

Бабиш: «Я не слышал ни одного вопроса».

Ведущий: «Сразу после муниципальных выборов, которые я уже больше часа тщетно пытаюсь обсудить здесь, начнется кампания по выборам президента, и я очень надеюсь, что на дебаты придет кто-то другой. Уважаемый Бабиш, судя по вашему последнему интервью, вас все-таки привлекает возможность вернуться в кресло премьер-министра. Значит ли это, что вы точно не будете баллотироваться в президенты?»

Бабиш: «Господин редактор, я бы хотел прокомментировать это, потому что у меня еще не было возможности ответить».

Ведущий: «Пожалуйста, ответьте».

Бабиш: «Я сказал, что отвечу в конце октября».

Бесконечное количество минут спустя

Ведущий: «Наше время наконец-то вышло, и я думаю, что я не единственный, кто хочет выпить. В любом случае благодарю всех участников дискуссии».

Бабиш: «Все закончилось? Мне жаль, что, как обычно, у меня не было возможности почти ни на что ответить здесь, в ČT».

Йиндржих Шидло, комментатор

Источник: seznamzpravy.cz