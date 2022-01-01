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«Я хочу ответить на это», или Как Бабиш доминировал в предвыборных дебатах

«Я хочу ответить на это», или Как Бабиш доминировал в предвыборных дебатах

Партнер рубрики:
Kochy
24 сентября
10:33
583
Мы понимаем, что не у каждого избирателя хватило времени и смелости посмотреть в четверг вечером финальные предвыборные дебаты на каналах ČT1 и ČT24 или, как это сейчас называют на чешском телевидении, «худшее, что мы транслировали за последний год, и до сих пор транслируем каждую неделю», — программу «Вам слово». Поэтому мы подготовили краткий обзор всего важного, что произошло за два часа под руководством ведущего Мартина Ржезничка, которого коллеги теперь называют «Святой Мартин».

«Я хочу ответить на это», или Как Бабиш доминировал в предвыборных дебатах

Ведущий: «Позвольте мне поприветствовать председателя движения ANO Андрея Бабиша».

Бабиш: «Добрый день».

Ведущий: «Наш следующий гость — председатель ODS и премьер-министр Петр Фиала».

Бабиш: «Можно, я на это отвечу?»

Ведущий: «На что?»

Бабиш: «На Бартоша. Он отменил закон о строительстве, это был закон года. Досталова работала над ним. Это правительство — трагедия, оно не сделало ничего, в отличие от Словакии. В Словакии пришел Сулик и сказал, что надо ввести ограничение цен. Еще в феврале. Теперь министр ставит это под сомнение, потому что там правительство разваливается…»

Ведущий: «Господин председатель, мы до всего этого доберемся. Следующий гость — председатель KDU-ČSL Мариан Юречка...»

Бабиш: «Господин редактор, я подавал заявку шесть раз. Я хочу ответить. Могу ли я ответить? Значит, в Словакии они составили меморандум…»

Ведущий: «Господин председатель, пожалуйста, не будем сейчас говорить о Словакии. Я хочу приветствовать председателя STAN и министра внутренних дел Вита Ракушана».

Бабиш: «Мы можем говорить о Франции. Там тоже ввели потолок цен. Я разговариваю по телефону с Макроном. STAN — трагедия, Dozimetr — организованная преступность. Но Сулик приехал в Словакию».

Через 15 минут

Ведущий: «Сейчас я попытаюсь задать вопрос председателю SPD Томио Окамуре. Я хотел бы…»

Окамура: «…Конечно, я отвечу на этот вопрос».

Ведущий: «Я еще не сформулировал вопрос. Я думаю».

Окамура: «… Меня не волнует, что вас волнует. Это ужасно. Это правительство просто ужасно. Итак, газ, да? Я уже писал в своей книге в 2011 году, что мы должны избавиться от зависимости от России. Так что мы в SPD сейчас думаем, что мы должны поехать в Москву и просто подписать с ними контракт на поставку газа».

Ведущий: «Господин Окамура, доверяете ли вы президенту России Владимиру Путину как серьезному партнеру, с которым вы бы заключили контракты?»

Окамура: «Ну, вы шутите, да? Пожалуйста, министр иностранных дел Венгрии уже говорил в Москве, он мой друг, а также моя подруга Марин Ле Пен, которой платят русские, поэтому, пожалуйста, не говорите, что то, что согласовано в Москве, не оплачивается».

Бабиш: «Можно, я на это отвечу? Я хочу ответить на это. Вы все приватизировали, вы все продали. Традиционные партии, символы коррупции, многоканальный картель. Например, я купил Unipetrol от Земана. А потом я ему не заплатил, так что это не считается. А теперь его контролируют поляки. Наши едут в Польшу за покупками, там НДС на продукты снизили...»

Ведущий: «Господин Бабиш, сейчас я попытаюсь вернуть дебаты к теме муниципальных выборов...»

Бабиш: «Вы пытаетесь превратить это в дебаты о муниципальных выборах».

Ведущий: «Это дебаты о муниципальных выборах. А теперь я задам вам вопрос. Как мэрия может помочь людям, пострадавшим от энергетического кризиса?»

Бабиш: «Я хочу ответить на это».

Ведущий: «Тогда, пожалуйста, ответьте».

Бабиш: «В первую очередь я хотел бы ответить себе. И здравоохранение. Это правительство забрало 14 миллиардов у страховых компаний…»

Ведущий: «Г-н Бабиш, не могли бы вы ответить на вопрос?»

Бабиш: «Я не слышал ни одного вопроса».

Ведущий: «Сразу после муниципальных выборов, которые я уже больше часа тщетно пытаюсь обсудить здесь, начнется кампания по выборам президента, и я очень надеюсь, что на дебаты придет кто-то другой. Уважаемый Бабиш, судя по вашему последнему интервью, вас все-таки привлекает возможность вернуться в кресло премьер-министра. Значит ли это, что вы точно не будете баллотироваться в президенты?»

Бабиш: «Господин редактор, я бы хотел прокомментировать это, потому что у меня еще не было возможности ответить».

Ведущий: «Пожалуйста, ответьте».

Бабиш: «Я сказал, что отвечу в конце октября».

Бесконечное количество минут спустя

Ведущий: «Наше время наконец-то вышло, и я думаю, что я не единственный, кто хочет выпить. В любом случае благодарю всех участников дискуссии».

Бабиш: «Все закончилось? Мне жаль, что, как обычно, у меня не было возможности почти ни на что ответить здесь, в ČT».

Йиндржих Шидло, комментатор

Источник: seznamzpravy.cz



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