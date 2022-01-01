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Партия ANO выиграла первый тур выборов в Сенат Чехии

Партия ANO выиграла первый тур выборов в Сенат Чехии

Партнер рубрики:
Kochy
25 сентября
09:04
375
Победителем первого тура выборов в Сенат стало оппозиционное движение ANO, опередившее ODS, KDU-ČSL a TOP 09, выборы проиграло движение STAN. Среди парламентских партий оппозицию будет представлять движение SPD. Второй тур выборов в Сенат Чехии состоится через неделю, однако партии правящей коалиции сохранят свое большинство в верхней палате вне зависимости от результатов выборов.

Партия ANO выиграла первый тур выборов в Сенат Чехии

После подсчета почти всех голосов движение ANO имеет шанс добавить еще 17 сенаторов к Ладиславу Вацлавацу, который уже защитил свой мандат в первом туре. На последних выборах шесть лет назад у ANO было 14 финалистов в 27 округах, где выборы проходят и сейчас, из которых в итоге прошли только трое. 

KDU-ČSL получила нового сенатора в лице Петра Фиалы и может защитить еще шесть мандатов. В Праге 6 был переизбран заместитель председателя Сената Йиржи Ружичка (предложен ТОП 09) от клуба Starostů. Больше сенаторов, а именно четыре, было избрано в первом туре только на первых выборах в сенат в 1996 году. 

У ODS девять финалистов, у TOP 09 — трое. Клуб ODS и TOP 09 защищает пять из 27 мест, в том числе позицию председателя фракции Зденко Нитры (ODS) и заместителя председателя Томаша Чернина (TOP 09). Клуб Starostů, состоящий из 24 человек, защитил шесть мест, но имеет только трех финалистов, включая Алену Дернерову (SD-SN). Ни заместитель председателя верхней палаты Ян Горник, ни председатель клуба Петр Голечек не встали. Народная партия защитила большинство мест - 7 из 12. Независимо от результатов выборов, эти клубы будут иметь 45 членов в верхней палате парламента Чехии. 

На первый тур выборов в Сенат, которые проходили одновременно с муниципальными выборами, пришли 42,64% избирателей. 

Источник: ceskenoviny.cz



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