Земан: Чехия должна принять бегущих от мобилизации россиян

Чехия должна принять россиян, спасающихся от мобилизации. Об этом президент Чехии Милош Земан заявил сегодня в программе Partie Terezie Tománkové на телеканале CNN Prima News. По его словам, человек, бегущий из России, не представляет угрозы для безопасности.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию, которая затронет около 300 тысяч человек.

Министр иностранных дел Ян Липавски (Пираты) заявил ЧТК в четверг, что россияне, которые бегут из страны, потому что хотят избежать мобилизации, не соответствуют условиям для выдачи гуманитарной визы в Чешской Республике.

Земан заявил сегодня, что не согласен с Липавским. "Я думаю, что мы должны дать визы этим людям, как и украинским беженцам", - заявил он. «Человек, бегущий из России, не представляет угрозы для безопасности», — добавил он.

Согласно заявлению пресс-секретаря Еврокомиссии в четверг, решение о допуске на свою территорию лиц, прибывающих из России, остается за государствами-членами Евросоюза. По ее словам, государства ЕС всегда должны гарантировать въезд лицам, ходатайствующим о предоставлении убежища в ЕС, а затем рассматривать их заявления индивидуально.

По словам премьер-министра Петра Фиала (ODS), Чехия будет относиться к потенциальным дезертирам как ко всем просителям убежища. «Если кто-то придет, его заявление будет рассмотрено в рамках стандартной процедуры предоставления убежища», — сказал он в предвыборных дебатах на сервере Blesk.cz в четверг. Он добавил, что у правительства нет признаков наплыва россиян, желающих избежать мобилизации.

Например, страны Балтии уже заявили в среду, что не будут предоставлять убежище россиянам, спасающимся от мобилизации. Германия же готова принять дезертиров из русской армии.

Чехия стала первым государством-членом ЕС, приостановившим выдачу виз для граждан России по всем направлениям, на следующий день после вторжения в Украину, то есть 25 февраля. Запрет действует до сих пор, позже Чехия ввела его и для белорусских граждан, в обоих случаях, за исключением гуманитарных случаев.

Путин сказал в телевизионном выступлении в среду, что объявление о частичной мобилизации направлено на защиту от Запада, который, по его словам, пытается ослабить, разделить и уничтожить Россию. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, в ходе мобилизации в армию будет призвано 300 тысяч резервистов.

«Эта мобилизация включает в себя более миллиона солдат, совершенно очевидно, что это пушечное мясо со всеми вытекающими последствиями», — сказал Земан, добавив, что возможна смена руководства в России при участии военных или бизнеса. "Однако армия продемонстрировала такую ​​колоссальную некомпетентность, что она не будет инициатором каких-либо изменений, возможности бизнеса ограничены санкциями, я не говорю о конфискации яхт. Если бы были политические изменения, я бы расценил это как давление со стороны экономических кругах», — сказал он.

Источник: ceskenoviny.cz