Чехия созвала в октябре встречу ЕС по отмене виз для Косово

В рамках своего председательства в Европейском союзе Чехия созывает переговоры об отмене виз для Косово 13 октября, сообщает радиостанция RFE/RL со ссылкой на дипломатические источники ЕС. По мнению Чехии, либерализация визового режима повысит доверие к Евросоюзу на Балканах.

Чехия разослала странам-членам письмо с просьбой о переговорах на эту тему.

«Визовая либерализация является ключевым элементом интеграции Косово в ЕС, что давно назрело. Косово — единственное государство на Западных Балканах (и одно из немногих государств в Европе), у которого пока нет безвизового режима с ЕС», — говорится в письме. Согласно документу, этот факт оказывает существенное негативное влияние на атмосферу в стране, а также на мнение граждан Косово о справедливости и авторитете ЕС.

В мае 2016 года Еврокомиссия предложила Европейскому парламенту и Совету утвердить безвизовый въезд в ЕС для жителей Косово при условии выполнения двух оставшихся требований до принятия проекта соответствующего регламента. Это ратификация соглашения о демаркации границы с Черногорией и улучшение результатов в борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Комиссия подтвердила выполнение этих двух условий в июле 2018 года. Однако визовый режим до сих пор не снят. Таким образом, Косово — единственная страна на Западных Балканах, гражданам которой по-прежнему требуется виза для въезда в ЕС.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, которую самая молодая страна Европы с населением около 1,8 миллиона человек не признает. Страна не является членом Европейского Союза. Однако в октябре прошлого года Косово подписало с ЕС соглашение о стабилизации и ассоциации, которое не предполагает автоматически начала переговоров о вступлении страны в Евросоюз, а обычно является предварительным шагом к ее будущему членству.

Источник: novinky.cz