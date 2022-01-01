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Чехия созвала в октябре встречу Евросоюза по отмене виз для Косово

Чехия созвала в октябре встречу Евросоюза по отмене виз для Косово

Партнер рубрики:
Kochy
26 сентября
20:39
651
В рамках своего председательства в Европейском союзе Чехия созывает переговоры об отмене виз для Косово 13 октября, сообщает радиостанция RFE/RL со ссылкой на дипломатические источники ЕС. По мнению Чехии, либерализация визового режима повысит доверие к Евросоюзу на Балканах.

Чехия созвала в октябре встречу Евросоюза по отмене виз для Косово

Чехия разослала странам-членам письмо с просьбой о переговорах на эту тему.  

«Визовая либерализация является ключевым элементом интеграции Косово в ЕС, что давно назрело. Косово — единственное государство на Западных Балканах (и одно из немногих государств в Европе), у которого пока нет безвизового режима с ЕС», — говорится в письме. Согласно документу, этот факт оказывает негативное влияние на атмосферу в стране, а также на мнение граждан Косово о справедливости и авторитете ЕС. 

В мае 2016 года Еврокомиссия предложила Европейскому парламенту и Совету утвердить безвизовый въезд в ЕС для жителей Косово при условии выполнения двух требований: ратификации соглашения о демаркации границы с Черногорией и улучшения результатов в борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Комиссия подтвердила выполнение этих двух условий в июле 2018 года. Однако визовый режим до сих пор не снят.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Самая молодая страна Европы с населением около 1,8 млн человек не является членом Европейского союза. В октябре прошлого года Косово подписало с ЕС соглашение о стабилизации и ассоциации, которое не предполагает автоматического начала переговоров о вступлении страны в Евросоюз, но обычно является предварительным шагом к будущему членству. 

Источник: novinky.cz



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