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Пророссийские боты пытаются повлиять на чехов. Пришлось вмешаться руководству Facebook

Пророссийские боты пытаются повлиять на чехов. Пришлось вмешаться руководству Facebook

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
29 сентября
12:07
597
Американская компания Meta Platforms, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, раскрыла масштабную кампанию фейковых аккаунтов, нацеленную на пользователей в Чехии и США. В чешском регионе их задачей было в том числе изменить общественное мнение в пользу поддержки России и Китая.

Пророссийские боты пытаются повлиять на чехов. Пришлось вмешаться руководству Facebook

По словам Meta, операция была организована из Китая, который создавал фейковые аккаунты в Facebook и Instagram, чтобы влиять на мнение пользователей в США перед ноябрьскими выборами в Конгресс. Те же фиктивные учетные записи, по словам экспертов по безопасности, были активны и в Twitter.

Фейковые аккаунты были обнаружены в Чехии, где через них распространялась критика правительства за его позицию в отношении Пекина. С февраля, когда началось вторжение России в Украину, появились пророссийские аккаунты, задача которых заключалась в воздействии на общественное мнение в Чехии.

По словам Бена Ниммо, главы отдела глобальной разведки угроз Meta, до сих пор подобные боты лишь пытались распространить общее мнение «Китай — это хорошо, Америка — это плохо», но теперь злоумышленники пытаются повлиять на общественное мнение американцев и европейцев.

 

Тысячи фейковых аккаунтов

Помимо Чехии и США, фейковые аккаунты также действовали в Германии, Франции, Италии, Украине и Великобритании. Только в последней упомянутой стране организаторы кампании потратили более 2,5 млн крон на рекламу в социальных сетях, продвигающую позицию России в отношении Украины.

Meta удалось выявить сеть из 60 мошеннических сайтов, выдававших себя за настоящие новостные агентства. Информацию с этих сайтов распространяли около 4000 фейковых аккаунтов в социальных сетях. Все это длилось с ноября 2021 года.

Интересно, что российские посольства в Европе и Азии также делились некоторыми сообщениями фейковых аккаунтов.

Представитель Twitter сообщил, что поддельные аккаунты были удалены по требованию Meta. Эксперты по безопасности сделали то же самое в Facebook и Instagram. Но это не мешает злоумышленникам со временем создать новые поддельные учетные записи и продолжить свою деятельность.

Помимо распространения фиктивной информации в различных группах, злоумышленники также добавляли комментарии к постам известных личностей через фейковые аккаунты. Например, они выкладывали политические мемы.

Хотя представители Meta подробно описали практику создания фальшивых учетных записей, они признают, что у них недостаточно доказательств, чтобы с уверенностью сказать, кто именно стоит за кампаниями. Однако все признаки указывают на Китай.

Дезинформацию часто распространяют сами пользователи

Дезинформация распространяется по сетям, в основном Facebook и Twitter, подобно лавине.  Хотя интернет-гиганты пытаются с этим бороться, в дезинформации начинают участвовать сами пользователи.

Они часто распространяют фейковые новости — просто верят тому, что читают в Интернете. Некоторые сообщения набирают десятки или сотни тысяч репостов. Так пользователи неосознанно помогают создателям дезинформации зарабатывать большие деньги.

Подобные случаи глобального охвата — настоящая золотая жила для создателей дезинформации. Они наживаются на страхе и панике, чтобы привести на свой сайт как можно больше людей.

 

Источник: novinky.cz

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