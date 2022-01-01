НАГЛЯДНО: Много фото со вчерашней демонстрации на Вацлавской площади

29 сентября
16:17
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Как сообщают Novinky.cz, демонстранты принесли с собой национальные флаги и антиправительственные транспаранты, а также скандировали «отставка», «позор» и «воры». Выступавшие раскритиковали подход правительства к ограничению цен на энергоносители. По словам спикеров, нехватка газа отразится и на нехватке продовольствия.
Своими фото с демонстрации с редакцией 420on поделился читатель oiler_gera:
Автор фото: oiler_gera
Источник: novinky.cz
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