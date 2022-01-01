НАГЛЯДНО: Много фото со вчерашней демонстрации на Вацлавской площади

Как сообщают Novinky.cz, демонстранты принесли с собой национальные флаги и антиправительственные транспаранты, а также скандировали «отставка», «позор» и «воры». Выступавшие раскритиковали подход правительства к ограничению цен на энергоносители. По словам спикеров, нехватка газа отразится и на нехватке продовольствия.



