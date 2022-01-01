Президентские выборы в Чехии: Бабиш теряет позиции, лидирует Петр Павел

Все более неизбираемый. Так можно обобщить долгосрочное развитие шансов Андрея Бабиша выиграть президентские выборы по данным на конец сентября.

У экс-премьера есть преимущество: среди избирателей нет ни одного человека, не знающего его имени. Он по-прежнему является фаворитом выборов и имеет хорошие шансы на выход во второй тур. Однако в то же время как единственный кандидат он сильно разделяет людей.

Именно «умение» Бабиша разделять общество в конечном итоге приводит к созданию массы людей, для которых он совершенно неприемлем. Это показали более ранние опросы агентства Median, о которых сообщал портал Seznam Zprávy.

На данный момент у Андрея Бабиша есть шанс остаться одним из фаворитов на выборах, но в то же время почти очевидно, что, если против него выступят Петр Павел или Дануша Нерудова, президентом он не станет.

Представленные здесь данные основаны на ставках и показывают вероятность того, что кандидат выиграет выборы и станет следующим президентом.

Согласно данным на 29 сентября, кандидат в президенты генерал Петр Павел лидирует в рейтинге с показателем 36,7%, за ним следуют Андрей Бабиш (18,3%) и Дануше Нерудова (16,3%). На четвертом месте рейтинга — Йозеф Стршедула (10,5%), на пятом — Павел Фишер (4,5%).

Каковы шансы быть избранным

Коэффициенты ставок не совпадают с результатами предвыборных опросов. Хотя оба показателя выражаются в процентах, шансы на победу, рассчитанные по коэффициентам ставок, принципиально отличаются от того, что измеряют опросы. Последние в основном они оценивают процентный набор голосов на выборах и работают с репрезентативными выборками населения.

Данные букмекерских контор, в отличие от опросов, чаще отражают мнение информированных людей, которые следят за политикой выше среднего и готовы вкладывать в свое мнение собственные деньги. Данные букмекеров отражают мнение этих игроков.

Постепенное падение Андрея Бабиша

Кампания на билбордах, которую экс-премьер начал в апреле, за две недели никак не повлияла на его шансы. Все стало меняться в мае и начале июня. Но кампания приняла слишком жесткий характер и скорее отталкивала избирателей своей агрессивностью, что отразилось на постепенном ослаблении шансов Бабиша на выборах. Сейчас они ниже, чем до начала агитации, и сильно хуже, чем у лидера предвыборной гонки — генерала Петра Павла.

Рейтинги Нерудовой растут

Дануше Нерудова, профессор экономики и бывший ректор Университета Менделя в Брно, которую в начале мая временно обогнал Йозеф Стршедула, рассматривала возможность участия в президентских выборах, но долго этого не подтверждала, до конца мая 2022 года. Из развития ее шансов можно сделать вывод, что они растут по мере роста числа людей, которые знают ее имя. Она не вызывает сильной негативной реакции у потенциальных избирателей, так как не ведет себя оскорбительно и не несет груза коммунистического прошлого.

Карел Янечек исчез

Из 14 отслеживаемых кандидатов упоминавшийся в СМИ математик колебался между 8-м и 9-м местами (шансы на победу 3%, летом — 1%). Сенатор Мирослава Немцова, председатель Сената и ее коллега по партии Милош Выстрчил занимают более высокие места. Теперь у обоих одинаковые шансы, но они не достигают даже 2%.

Сейчас шансы Янечека упали даже ниже 1%. Поэтому он не фигурирует в таблице, как и бывший глава Управления регулирования энергетики Алена Витаскова.

С Карелом Янечеком как кандидатом в президенты можно наблюдать довольно редкое явление, когда шансы продолжают снижаться в ходе контактной кампании среди избирателей.

Рождается звезда?

После того как в публичном пространстве появились слухи, что Андрей Бабиш поставит на свое место на президентских выборах других деятелей партии ANO, Алена Шиллерова и Карел Гавличек стали набирать очки.

В конце сентября Андрей Бабиш заявил в интервью, что у ANO есть четыре возможных кандидата на пост президента. В частности, он назвал главу ANO «Парламентский клуб» Алену Шиллерову, первого вице-президента движения Карела Гавличека и бывшего главу парламента Радека Вондрачека. Бабиш не стал раскрывать четвертое имя. Сам он хочет объявить о своем решении по кандидатуре во второй половине октября.

У Алены Шиллеровой мы можем наблюдать небольшой рост шансов, которые на данный момент сопоставимы с Павлом Фишером; оба колеблются на уровне около 4%.

Трио кандидатов, принимавших участие в последних президентских выборах, Павел Фишер, Марек Хильшер и Йиржи Драгош, не имеют значительных шансов.

Все трое занимаются политикой: их избрали в Сенат, где их работа не очень видна. Весной наилучшие шансы на избрание из них имел Павел Фишер (8%), который наиболее заметен как частый гость теледебатов, а также занимает третье место в рейтинге по общим шансам на избрание в депутаты. Летом ситуация изменилась, и доля Фишера упала ниже 5%.

Марек Хильшер имеет менее 3% шансов быть избранным, Йиржи Драгош, который на прошлых выборах вышел во второй тур, — только 1,5%. Как и другие кандидаты с такими низкими шансами (например, бывший ректор Карлова университета Томаш Зима), он больше не фигурирует в таблице.

Источник: seznamzpravy.cz

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