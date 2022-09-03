Президенты стран ЕС, в том числе Земан, поддержали вступление Украины в НАТО

В совместном заявлении девять президентов стран Центральной и Восточной Европы, в том числе Милош Земан, отвергли аннексию Россией украинских территорий и призвали другие государства-члены Североатлантического альянса «значительно увеличить» военную помощь Украине.

При этом президенты напомнили о выводе саммита НАТО 2008 года в Бухаресте о том, что Украина должна стать членом НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил их за этот жест в Twitter в воскресенье.

«Мы не признаем и никогда не признаем попытки Российской Федерации аннексировать какую-либо часть украинской территории», — говорится в заявлении, опубликованном канцелярией президента Словакии Зузаны Чапутовой.

«Мы не можем молчать перед лицом очевидного нарушения Российской Федерацией международного права, в связи с чем делаем следующее заявление: подтверждаем поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в документе.

Поддержка членства в НАТО

Президенты девяти государств-членов Североатлантического альянса, в том числе Милош Земан, также выразили свою поддержку решению саммита НАТО в Бухаресте в 2008 г. относительно будущего членства Украины в Альянсе.

«Мы решительно поддерживаем решение саммита НАТО 2008 года в Бухаресте относительно будущего членства Украины в Североатлантическом союзе», — говорится в документе.

В свое время официальные лица НАТО не предлагали членство Украине вместе с Грузией из-за неодобрения Германии и Франции, но пообещали пересмотреть свое намерение в будущем.

«Мы договорились, что эти страны станут членами НАТО», — говорится в итоговом отчете саммита.

В своем Twitter-аккаунте в воскресенье днем ​​Зеленский поблагодарил за жест поддержки. «Мы благодарны нашим соседям — странам Центральной и Восточной Европы — за поддержку членства Украины в НАТО и осуждение попытки Российской Федерации аннексировать украинские территории», — написал он.

«Мы поддерживаем Украину в ее защите от российского вторжения, требуем, чтобы Россия немедленно ушла со всех оккупированных территорий, и призываем всех союзников существенно увеличить военную помощь Украине. Все, кто совершает преступления агрессии, должны быть привлечены к ответственности и предстать перед судом", - говорится в заявлении, которое, помимо Земана и Чапутовой, подписали также президенты Эстонии, Литвы, Латвии, Северной Македонии, Черногории, Польши и Румынии.

При этом Милош Земан до российского вторжения в Украину долгое время занимал откровенно пророссийские позиции и интересы. Но после февральской атаки президент Чехии публично осудил вторжение России в Украину. Он также неоднократно критиковал действия президента России Владимира Путина и называл его сумасшедшим. На пятничной церемонии по случаю присоединения присоединенных территорий к России он заявил, что то, что сделал Путин, это воровство.

Путин, по приказу которого российские войска в конце февраля вторглись в Украину, в пятницу подписал соглашения о присоединении четырех частично оккупированных Москвой областей Украины к Российской Федерации. Глава Кремля заявил, что Россия будет защищать присоединенные территории «всеми доступными средствами».

Вскоре после этого Зеленский заявил, что Киев не будет вести переговоры с Россией, пока во главе его стоит Путин, и сообщил, что Украина подает заявку на ускоренное членство в НАТО.

Источник: novinky.cz