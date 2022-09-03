Президенты стран ЕС, в том числе Земан, поддержали вступление Украины в НАТО

При этом президенты напомнили о выводе саммита НАТО 2008 года в Бухаресте о том, что Украина должна стать членом НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил их за этот жест в Twitter в воскресенье.
«Мы не признаем и никогда не признаем попытки Российской Федерации аннексировать какую-либо часть украинской территории», — говорится в заявлении, опубликованном канцелярией президента Словакии Зузаны Чапутовой.
«Мы не можем молчать перед лицом очевидного нарушения Российской Федерацией международного права, в связи с чем делаем следующее заявление: подтверждаем поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в документе.
Поддержка членства в НАТО
Президенты девяти государств-членов Североатлантического альянса, в том числе Милош Земан, также выразили свою поддержку решению саммита НАТО в Бухаресте в 2008 г. относительно будущего членства Украины в Альянсе.
«Мы решительно поддерживаем решение саммита НАТО 2008 года в Бухаресте относительно будущего членства Украины в Североатлантическом союзе», — говорится в документе.
В свое время официальные лица НАТО не предлагали членство Украине вместе с Грузией из-за неодобрения Германии и Франции, но пообещали пересмотреть свое намерение в будущем.
«Мы договорились, что эти страны станут членами НАТО», — говорится в итоговом отчете саммита.
В своем Twitter-аккаунте в воскресенье днем Зеленский поблагодарил за жест поддержки. «Мы благодарны нашим соседям — странам Центральной и Восточной Европы — за поддержку членства Украины в НАТО и осуждение попытки Российской Федерации аннексировать украинские территории», — написал он.
«Мы поддерживаем Украину в ее защите от российского вторжения, требуем, чтобы Россия немедленно ушла со всех оккупированных территорий, и призываем всех союзников существенно увеличить военную помощь Украине. Все, кто совершает преступления агрессии, должны быть привлечены к ответственности и предстать перед судом", - говорится в заявлении, которое, помимо Земана и Чапутовой, подписали также президенты Эстонии, Литвы, Латвии, Северной Македонии, Черногории, Польши и Румынии.
При этом Милош Земан до российского вторжения в Украину долгое время занимал откровенно пророссийские позиции и интересы. Но после февральской атаки президент Чехии публично осудил вторжение России в Украину. Он также неоднократно критиковал действия президента России Владимира Путина и называл его сумасшедшим. На пятничной церемонии по случаю присоединения присоединенных территорий к России он заявил, что то, что сделал Путин, это воровство.
Путин, по приказу которого российские войска в конце февраля вторглись в Украину, в пятницу подписал соглашения о присоединении четырех частично оккупированных Москвой областей Украины к Российской Федерации. Глава Кремля заявил, что Россия будет защищать присоединенные территории «всеми доступными средствами».
Вскоре после этого Зеленский заявил, что Киев не будет вести переговоры с Россией, пока во главе его стоит Путин, и сообщил, что Украина подает заявку на ускоренное членство в НАТО.
Источник: novinky.cz