«Верните Чехию чехам» — призывал Китай. Как выглядели поддельные китайские аккаунты в Facebook?

Китайские манипуляции общественным мнением преследуют в Чехии те же цели, что и российские. Китайские фейковые аккаунты выдавали себя за граждан Чехии, выступали против правительства и беженцев из Украины. Россия в свою очередь фальсифицировала скриншоты, чтобы поставить под сомнение резню в Буче.

«В центре внимания чешского правительства должны быть чешские граждане. В этой группе вы можете свободно выражать свое недовольство и возмущение правительством Фиалы не только во внутренних вопросах, но и во внешней политике», — призвали фейковые аккаунты граждан Чехии на странице в Facebook.

«В группе можно обсуждать, какие законные действия надо предпринять, чтобы принудить правительство Фиалы к переменам или вообще его свергнуть».

Хотя текст был написан на чешском, его автора гораздо больше интересовала «внешняя политика». Facebook сообщил, что эта страница была частью информационной кампании, координируемой из Китая.

По словам представителей компании Meta, сеть управляла фальшивыми аккаунтами в Facebook и Instagram, а также на конкурирующей платформе Twitter и даже на двух чешских сайтах онлайн-петиций. Однако кампания была относительно небольшой и не привлекла значительного количества сторонников. Авторы отчета также заявили, что у них недостаточно доказательств, чтобы сказать, кто именно в Китае стоит за этой деятельностью, но они раскрыли «тактику и нарративы», используемые китайской разведывательной операцией.

Неаутентичное скоординированное поведение Сложно точно определить, что представляет собой дезинформация или пропаганда в социальных сетях. Поэтому с 2016 года Meta использует термин «скоординированное неаутентичное поведение». Это относится к организованным кампаниям, в которых используются поддельные учетные записи для распространения некоторой информации или мнений. Суть не в том, является ли информация верной или ложной, а также выдается ли информация за чье-то мнение. Важно, что действующие лица притворяются теми, кем они не являются, и что их поведение синхронизированное и совместное.

Не новость, что Китай давно использует методы дезинформации. Однако зафиксированный недавно случай интересен тем, что он нацелен на Чехию и США. Если раньше дезинформаторы не обращались непосредственно к американцам, то теперь все изменилось. Новая волна дезинформации более разнообразна. В США она была нацелена как на республиканцев, так и на демократов, а ее цель заключалась в том, чтобы поляризовать дебаты вокруг традиционно острых политических вопросов, таких как огнестрельное оружие или аборты.

Китайская кампания в Чехии действовала в интересах Кремля

Данная кампания была скромнее американской. Она началась в конце июля 2022 года с создания нескольких поддельных профилей с чешскими именами. Вместе они также основали группу, где делились шутками (мемами) о внутренней политике Чехии.

Чаще всего шутки касались высоких цен на энергоносители и критиковали поддержку Чехией Украины. Другие тексты обвиняли чешских правительственных чиновников в том, что они «ставят Украину выше собственных граждан» и в том, что они «марионетки ЕС и США».

И, конечно, они также критиковали подход чешского правительства к Китаю. «Торговая война с Китаем навредит больше, чем торговая война с Россией», — говорится в одном из постов.

Заявление Министерства внутренних дел Хотя компания Meta заявляет, что проинформировала власти соответствующих стран об удалении аккаунтов, Министерство внутренних дел Чехии, по словам пресс-секретаря, узнало об этом только из публичного сообщения. Однако, по его словам, это обычная тактика операций влияния в социальных сетях. «Противостоящая сторона (в данном случае Китайская Народная Республика) использует прикрытие для распространения своих нарративов, — заявила пресс-секретарь министерства Хана Мала. — Опасность этого явления заключается в том, что оно предполагает непрозрачное влияние на общественные дебаты и, следовательно, нелегитимное продвижение интересов иностранной державы по отношению к чешской общественности». По данным МВД, и Китайская Народная Республика, и Российская Федерация очень активно продвигают свои нарративы. «В Чехии эти страны имеют выстроенную инфраструктуру прокси-каналов и сильных сторонников в публичной сфере, — пишет Мала. — Хотя количественно измерить увеличение или уменьшение дезинформации, исходящей из-за рубежа, нелегко, долгосрочные последствия информационного влияния, направленного на поляризацию чешского общества и подрыв доверия к демократическим институтам, неоспоримы». «Интересно, что в данном случае Китайская Народная Республика своей пропагандой, распространяя нарративы против Украины, действовала в интересах Российской Федерации, — отмечает Мала. — Это относительно новая тактика. Ранее Китайская Народная Республика в основном сосредотачивалась на защите собственной политики и продвижении китайского мировоззрения, особенно в отношении так называемых "пяти ядов" (независимость Тибета, независимость Тайваня, права уйгуров, приверженцев Фалуньгун и китайское демократическое движение)».

Стоит отметить совпадение прокитайских и пророссийских дезинформационных нарративов. Это было видно не только по кампании в Чехии. Например, китайские аккаунты распространяли российскую дезинформацию о «биолабораториях США в Украине».

Цель, возможно, не заключалась в прямой поддержке России и ее военных действий. Китайские аккаунты могут просто использовать поляризацию вокруг России, чтобы изобразить Китай как «рациональную великую державу».

«Что хорошего в этой эскалации для простых американцев? А для чехов? — спрашивает фейковый аккаунт, ссылаясь на статью чешского конспирологического СМИ. — К счастью, Китай более рационален, иначе разразится Третья мировая война».

В целом эта информационная операция в Чешской Республике не увенчалась успехом. До того как Facebook ее удалил, она собрала лишь единичных подписчиков.

Российские дезинформаторы фальсифицируют заслуживающие доверия сайты

Чуть более успешной оказалась вторая ветвь «неаутентичного скоординированного поведения» из России, обнаруженная и удаленная Meta. Это была сеть из более чем 60 сайтов, выдающих себя за настоящие новостные организации, а также около 4000 учетных записей в социальных сетях и петиций на специализированных сайтах.

Каналы использовали сеть поддельных сайтов, маскирующихся, например, под заслуживающие доверия немецкие новостные ресурсы. В других случаях они просто распространяли поддельные скриншоты.

«Это самая крупная и сложная операция российского происхождения, которую мы обнаружили с начала войны в Украине, — говорится в отчете аналитиков Meta. — Она представляла собой необычное сочетание продуманности и грубой силы. Поддельные сайты и использование нескольких языков требовали как технических, так и лингвистических вложений».

Всего в рамках борьбы с российской операцией Meta обнаружила и удалила 1633 поддельных аккаунта в Facebook, 703 страницы и группы в Facebook и 29 поддельных аккаунтов в Instagram. Дезинформаторы потратили более 2,5 млн крон на распространение сообщений, чтобы увеличить охват. Вызывает тревогу то, что, несмотря на принятые ранее меры, эта кампания просуществовала так долго.

В ряде случаев, по данным Reuters, российские посольства в Европе и Азии распространяли фейковый контент в своих аккаунтах. Посольство России в США назвало действия Meta «нарушением свободы слова». Оно распространило это сообщение через Telegram — один из каналов, куда переместились информационные операции после того, как крупные социальные сети, такие как Twitter, Facebook и Instagram, ужесточили свои правила.

Источник: seznamzpravy.cz

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