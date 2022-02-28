Чехия просит своих граждан срочно уехать из России

МИД призвал граждан Чехии покинуть Россию. Причина — угроза ухудшения безопасности в стране в связи с вторжением в Украину.

«В связи с продолжающимся военным вторжением Российской Федерации в Украину и возможной угрозой ухудшения безопасности в стране, особенно для граждан стран ЕС и НАТО, МИД Чешской Республики настоятельно предостерегает от поездок на территорию Российской Федерации», — говорится на сайте Министерства иностранных дел.

«МИД Чехии призывает граждан Чехии покинуть страну», — добавили в ведомстве и напомнили о необходимости регистрации в системе экстренных оповещений DROZD. Система позволяет министерству оперативно передавать информацию гражданам Чехии, находящимся за границей, а при необходимости и оказывать помощь. Это также важно, так как в связи с обострением отношений между Российской Федерацией и государствами — членами ЕС и НАТО возможны ограничения на деятельность посольств. Выехать из России сейчас сложно и дорого.

В конце сентября в свете ожидаемого заявления Владимира Путина аналогичным образом поступили и Соединенные Штаты. В пятницу, 30 сентября, он подписал аннексию четырех украинских территорий, которые, по его словам, теперь стали частью России.

В то же время США призвали своих граждан не участвовать в протестах против режима, поскольку «право на мирные собрания и свободу слова в России не гарантируется». В прошлом Россия задержала нескольких граждан США на подобных мероприятиях.



Источник: novinky.cz

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