Правительственная коалиция в Чехии поддержала трех кандидатов в президенты

​Правительственная коалиция Spolu (ODS, TOP 09 и KDU-ČSL) поддержала трех кандидатов на предстоящих в январе президентских выборах, а именно — сенатора Павла Фишера, бывшего ректора Университета Менделя Данушу Нерудову и генерала Петра Павла. Коалиция не будет выдвигать собственного кандидата, так как это приведет к дроблению сил, заявил во вторник премьер-министр и председатель ODS Петр Фиала.

«Мы очень внимательно выслушали наших членов и избирателей, и из дебатов и опросов мы знаем, что они предпочитают трех кандидатов. В алфавитном порядке это Павел Фишер, Дануше Нерудова и Петр Павел», — заявил председатель ODS и премьер-министр Петр Фиала на пресс-конференции, в которой также приняли участие глава KDU-ČSL Мариан Юречка, а от TOP 09 — первый вице-президент партии Томаш Чернин.

Коалиция не будет выдвигать собственного кандидата. По словам Фиалы, только от избирателей зависит, кого из трех кандидатов они поддержат в первом туре выборов, каких-то конкретных рекомендаций коалиция давать не намерена.

«Если мы в итоге выдвинем кого-то другого, это будет означать, что мы снизим вероятность того, что пост президента займет человек, который уважает эти общие ценности, поэтому коалиция Spolu не будет выдвигать своего кандидата и в первом туре мы даже не будем давать конкретных рекомендаций по кандидату», — добавил он.

Президентские выборы пройдут 13 и 14 января следующего года, то есть примерно через три месяца. Коалиция Spolu несколько месяцев назад не скрывала, что хотела бы отправить своего кандидата на президентские выборы, но теперь все поменялось.

Фиала, как и глава ТОП 09 Маркета Пекарова Адамова, по ее более ранним словам, хотела бы видеть на посту президента, который не является популистом и не принадлежит к экстремистской части политического спектра. По словам Фиалы, новый глава государства, который заменит действующего президента Милоша Земана, который не может снова баллотироваться, должен уважать законы и прозападные ценности и объединить разделенное общество.

Помимо вышеупомянутых кандидатов, в борьбу за пост главы государства включилось около двух десятков человек. К ним относятся, например, миллиардер Карел Янечек, глава профсоюзов Йозеф Стршедула, сенатор Марк Хилшер, бывший ректор Карлова университета Томаш Зима и бывший председатель Управления по регулированию энергетики Алена Витаскова.

Долгое время ходили слухи о кандидатуре председателя движения ANO и бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, но он хочет объявить о своем решении в конце октября.

Источник: novinky.cz