В Праге состоятся важные турецко-армянские переговоры

Решающие переговоры между Арменией и Турцией состоятся в Праге в рамках саммита Европейского политического сообщества, который пройдет в ближайший четверг, 6 октября. В переговорах примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Необычность данных переговоров в том, что у Армении до сих пор не были налажены дипломатические отношения с Турцией. Попытки нормализовать отношения между 2008 и 2009 годами потерпели неудачу, поскольку Турция продолжала поддерживать Азербайджан и помогать ему в военной области.

Ситуация начала меняться только после армяно-азербайджанской войны 2020 года, которую Армения проиграла, потеряв районы вокруг Нагорного Карабаха и часть этого региона. С января представители двух стран встречались четыре раза, один раз в Москве и три – в Вене.

Посольство Армении не подтвердило встречу, однако и не опровергло данную информацию. Турецкая сторона по электронной почте подтвердила СМИ факт переговоров.

Источник: novinky.cz

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