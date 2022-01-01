В Праге состоятся важные турецко-армянские переговоры

Необычность данных переговоров в том, что у Армении до сих пор не были налажены дипломатические отношения с Турцией. Попытки нормализовать отношения между 2008 и 2009 годами потерпели неудачу, поскольку Турция продолжала поддерживать Азербайджан и помогать ему в военной области.
Ситуация начала меняться только после армяно-азербайджанской войны 2020 года, которую Армения проиграла, потеряв районы вокруг Нагорного Карабаха и часть этого региона. С января представители двух стран встречались четыре раза, один раз в Москве и три – в Вене.
Посольство Армении не подтвердило встречу, однако и не опровергло данную информацию. Турецкая сторона по электронной почте подтвердила СМИ факт переговоров.
Источник: novinky.cz
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