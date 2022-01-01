Комментарий Seznam Zprávy: Украина за точкой невозврата. Что это значит для чехов?

«Война — это еще и вызов, сможем ли мы осознать, что мы должны изменить, чтобы выжить и двигаться к безопасности собственными силами. И не просто выживая, полагаясь на мужество украинцев или сетуя на обстоятельства», — пишет социолог и аналитик Иван Габал.

Формальная аннексия восточной Украины параллельно с ожесточенным и успешным наступлением Киева является поворотным моментом. Путь назад закрыт как с точки зрения предвоенной ситуации, так и с точки зрения компромиссной остановки или урегулирования конфликта. Украина должна восстановить контроль над оккупированными территориями или их важными частями, включая Крым (де-факто победить Россию в военном отношении). Путин должен сохранить военный контроль над восточными регионами, если он не хочет пасть или чтобы были убиты необученные мобилизованные резервисты.

Вопрос в том, как далеко намерен зайти Путин в эскалации конфликта. Сожжение Кремлем мостов, подтвержденное разрушением газопроводов, отказ от всех вариантов мирных переговоров и запугивание ядерным оружием доказывают, что Кремль встал на путь военного противостояния не только с Украиной, но и с НАТО.

Единственный способ предотвратить риск российской ядерной атаки — это дать понять Кремлю, что в таком случае без промедления будет нанесен адекватный ответный удар. Только страх симметричного ответа может удержать Путина от ядерной атаки. И в этом вопросе Североатлантический альянс и все западное сообщество должны быть едины. Ни чешское правительство, ни чешская общественность не должны колебаться. Необходимо, чтобы общественность и наши политики осознали это.

Помимо военных успехов Украины по восстановлению своих границ и возвращения оккупированных территорий, ясно, что устойчивую безопасность мы можем получить только за счет смены правителей в Кремле и более глубоких изменений российских условий. Если этих изменений не произойдет, Россия останется постоянным источником угрозы, в том числе военной, которая не позволит нам жить в мире и безопасности. Мы будем вынуждены усиленно вооружить всю нашу инфраструктуру, чтобы защититься от любой российской атаки, явной или тайной. Это совместная защита подводной коммуникационной и энергетической инфраструктуры, пограничных государств, ядерной энергетики от всего комплекса возможных российских угроз.

Как добиться желаемой внутренней трансформации или нейтрализации России — это серьезный и открытый вопрос нашей стратегической безопасности, который мы не можем игнорировать, как мы это делали, ни с экономической, ни с политической, ни с международной точки зрения. Такой же риск возникнет, если Россия рухнет как держава из-за неудачной войны, своего распада или насильственного внутреннего развития, учитывая ее большой ядерный арсенал, предсказуемый контроль над которым представляет собой глобальный риск.

С чего начать? Со школ? С железных дорог?

Мы прошли поворотный пункт, из которого нет пути назад, даже в наших фундаментальных энергетических и экономических условиях и траекториях. Поворотным моментом должен стать постоянный отказ от зависимости от российских энергетических и сырьевых ресурсов. Путь вперед — это реструктуризация чешской экономики и энергетики в сторону возобновляемых источников с макроуровня на микроуровень. Отставание, с которым мы столкнулись в энергетике, сейчас нужно активно устранять. Наша ситуация уже не будет такой, какой она была до февраля 2022 года.

Это же касается инфраструктуры, особенно железнодорожного и общественного транспорта. В сегодняшней Европе Чехия представляет собой музей прошлого века под открытым небом, которого остальная Европа предпочитает избегать, не позволяя своим поездам выезжать на наши железные дороги, чтобы избежать повреждений.

Главное условие нашей модернизации — рост компетентности чешского общества, особенно его административных и политических слоев. Полная зависимость от ископаемых ресурсов и отставание в возобновляемых выражают состояние чешской политики и ее стратегического бессилия.

Нам необходимо значительное укрепление модернизационных, познавательных и профессиональных основ нашей политики и государственного управления, их производительности и результативности. Изменения в этом направлении не будут исходить только от политики или от выборов. Последние выборы в сенат скорее усилили популистов, чем наличие профессионально или научно эрудированных сенаторов. Не будем ждать перемен от политики или выборов. Они должны исходить извне, из образования и академических кругов.

Чешское образованное общество продолжает отставать. У нас практически вдвое меньше доля людей с высшим образованием по сравнению с развитыми странами, даже в долгосрочной перспективе, учитывая число студентов. Нам нужна глубокая реформа всей системы образования, где мы отстали, потому что поверили иллюзии, что все изменится само собой. Не изменилось и не изменится.

По объему и содержанию образования мы продолжаем оставаться на уровне австро-венгерской школы с низкой гибкостью и недостаточным напором на самостоятельность, ответственность и творчество. Чешское образование продолжает учить и оценивать то, что дети приносят из дома, исходя из своего социального происхождения; его добавленная стоимость, которая устранила бы разницу в социальном происхождении, остается одной из самых низких во всей ОЭСР.

И, к сожалению, наши выпускники ведущих зарубежных университетов остаются за границей или уезжают из Чехии, что является показателем плохой абсорбционной способности чешской экономики, государственного управления и академической инфраструктуры (за редкими исключениями). Отечественные университеты намного ниже среднего уровня университетов развитых стран: они не производят первоклассную науку и образование, и потому не в состоянии их принять и освоить.

Наше участие в исследованиях ЕС остается маргинальным, мы неконкурентоспособны как в собственных исследованиях, так и в их практическом применении. Сохраняется терпимость к низким показателям. Давление конкурентоспособности и жесткость критериев оценки воспринимаются с нескрываемым негодованием как в университетах, так и в академических кругах, где преобладает иллюзорное ощущение, что, пока нам не заплатят на высшем уровне, мы не можем даже заниматься высшей наукой. В действительности, однако, действует противоположная причинно-следственная связь. Вот почему мы находимся там, где мы есть.

Неправильная стратегия

Война в Украине, несомненно, представляет собой беспрецедентную угрозу, которая продолжает нарастать и может обостриться. Но в то же время это вызов, сможем ли мы осознать, что мы должны изменить, чтобы выжить и двигаться к безопасности своими собственными усилиями, за счет модернизации. И не просто выживая, полагаясь на мужество украинцев или сетуя на обстоятельства. Мы сталкиваемся с трудным периодом с точки зрения рисков и возможных экономических и социальных последствий, но особенно с точки зрения изменений, которые мы должны сделать сами. Никто другой не сделает этого за нас. Пора это осознать.

Однако пока есть много признаков того, что чешская политика желает/планирует выдержать/пережить кризис, а не активно его преодолевать и использовать как возможность для необходимой модернизации.

Политики обещают свести к минимуму или даже устранить его последствия, то есть сохранить статус-кво, что невозможно. Вместо того, чтобы призывать к затягиванию поясов и фундаментальному повышению производительности за счет инвестиций в модернизацию, они фокусируются на поддержании статус-кво за счет долга перед будущими поколениями. Есть даже институциональные акторы из рядов оппозиции или профсоюзов, которые еще глубже погружают нас в кризис и подталкивают к нему своим популизмом.

Это явно несовершенная и безответственная стратегия, которую мы должны критически отвергнуть. Наоборот, нужно обсуждать и добиваться всеобщей модернизации, как бы трудно и болезненно это ни было. Ни оплакивание ухудшения ситуации в результате воинственного распада мира (экономики и энергетики) ХХ века, ни несбыточных надежды на его устойчивость не выведут нас из сегодняшнего кризиса. Мы можем продвинуться дальше, только критически оценив необходимые фундаментальные изменения и усердно работая над их осуществлением.

Источник: seznamzpravy.cz