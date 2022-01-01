Комментарий Seznam Zprávy: Украина за точкой невозврата и что это значит для чехов

«Война — это еще и вызов, можем ли мы осознать, что мы должны изменить, чтобы выжить и двигаться к безопасности собственными силами и модернизацией. И не просто выживая, полагаясь на мужество украинцев или сетуя на обстоятельства», — пишет социолог и аналитик Иван Габал.

Формальная аннексия восточной Украины вместе с ожесточенным и успешным наступлением Киева, является поворотным моментом. Путь назад закрыт как с точки зрения предвоенной ситуации, так и с точки зрения компромиссной остановки или урегулирования конфликта. Украина должна восстановить контроль над оккупированными территориями или их важными частями, включая Крым (де-факто победить Россию в военном отношении). Путин должен сохранить военный контроль над восточными регионами, если он не хочет пасть или чтобы были убиты необученные мобилизованные резервисты.

Вопрос в том, как далеко намерен зайти Путин в эскалации конфликта. Сожжение Кремлем мостов, подтвержденное разрушением газопроводов, отказ от всех вариантов мирных переговоров и запугивание ядерным оружием, доказывает, что Кремль встал на путь военного противостояния не только с Украиной, но и с НАТО.

Единственный способ предотвратить риск российской ядерной атаки — это дать понять Кремлю, что в таком случае без промедления будет нанесен адекватный ответный удар. Только страх симметричного ответа может удержать Путина от ядерной атаки. И в этом вопросе Североатлантический альянс и все западное сообщество должны быть едины, ни чешское правительство, ни чешская общественность не должны колебаться в этом вопросе. И необходимо, чтобы общественность и наши политики осознали это.

Помимо военных успехов Украины по восстановлению своих границ и возвращения оккупированных территорий, ясно, что устойчивую безопасность мы можем получить только за счет смены правителей в Кремле и более глубоких изменений российских условий. Если этих изменений не произойдет, Россия останется постоянным источником угрозы, в том числе военной угрозы, которая не позволит нам жить в мире и безопасности. Мы будем вынуждены усиленно вооружить и защитить всю нашу инфраструктуру, чтобы защититься от любой российской атаки, явной или тайной. Это совместная защита подводной коммуникационной и энергетической инфраструктуры, пограничных государств, ядерной энергетики и всего комплекса возможных российских угроз.

Как добиться желаемой внутренней трансформации или нейтрализации России — это серьезный и открытый вопрос нашей стратегической безопасности, который мы не можем игнорировать, как мы это делали, ни с экономической, ни с политической, ни с международной точки зрения. Такой же риск возникнет, если Россия рухнет как держава из-за неудачной войны, ее распада или насильственного внутреннего развития, учитывая ее большой ядерный арсенал, предсказуемый контроль над которым представляет собой глобальный риск.

Когда начать? В школах? На железной дороге?

Мы прошли поворотный пункт, от которого нет пути назад даже в наших фундаментальных энергетических и экономических условиях и траекториях. Поворотным моментом должен стать постоянный отказ от зависимости от российских энергетических и сырьевых ресурсов. Путь вперед — это реструктуризация чешской экономики и энергетики в сторону возобновляемых источников с макроуровня на микроуровень. Отставание, с которым мы столкнулись в энергетике, сейчас нужно активно устранять. Наша ситуация уже не будет такой, какой она была до февраля 2022 года.

Такой же уровень отсталости касается инфраструктуры, особенно железнодорожного и общественного транспорта. В сегодняшней Европе Чехия представляет собой музей под открытым небом прошлого века, которого остальная Европа предпочитает избегать и не позволяет своим поездам выезжать на наши железные дороги, чтобы избежать повреждений.

Главным условием нашей модернизации является рост компетентности чешского общества, особенно его административных и политических слоев. Полная зависимость от ископаемых ресурсов и отставание от возобновляемых, которых мы достигли, являются выражением состояния чешской политики и ее стратегического бессилия.

Нам необходимо значительное укрепление модернизационных, познавательных и профессиональных основ нашей политики и государственного управления, их производительности и результативности. Однако систематически показано, что изменения в этом направлении не будут исходить только от политики или, наоборот, от выборов. Последние выборы в сенат скорее усилили популистов, чем наличие профессионально или даже научно эрудированных сенаторов. Не будем ждать перемен от политики или выборов. Оно должно исходить извне, из образования и академических кругов.

Чешское образовательное общество продолжает отставать. Мы практически на половине уровня доли высшего образования в обществе по сравнению с развитыми странами, даже в более долгосрочной перспективе – в доле студентов вузов в численности населения лет. Нам нужна глубокая реформа всей школьной системы и образования, от которых мы отстали, потому что впали в иллюзию, что все изменится само собой. Не изменилось и не изменится.

По количеству и содержанию образования мы продолжаем оставаться в общежитиях австро-венгерской мемориальной школы с низкой гибкостью и недостаточным напором на самостоятельность, ответственность и творчество. Мы не можем индивидуализировать образование ни в поддержке социально незащищенных, ни в более обеспеченных детей. Чешское образование продолжает учить и оценивать то, что дети приносят из дома, исходя из своего социального происхождения; его добавленная стоимость, которая устранила бы социальное происхождение, остается одной из самых низких во всей ОЭСР.

И, к сожалению, наши выпускники ведущих зарубежных университетов остаются за границей или уезжают из Чехии, что является показателем плохой абсорбционной способности чешской экономики, государственного управления и академической инфраструктуры (за редкими исключениями). Отечественные университеты, которые в международных сопоставлениях намного ниже среднего уровня университетов развитых стран, не производят первоклассную науку и образование, а потому не в состоянии их принять и освоить.

Наше участие в исследованиях ЕС остается маргинальным, мы неконкурентоспособны как в собственных исследованиях, так и в их практическом применении. Сохраняется толерантность к низким показателям, давление конкурентоспособности и жесткость критериев оценки воспринимаются с нескрываемым негодованием как в университетах, так и в академических институтах, где преобладает иллюзорное ощущение, что, пока нам не заплатят на высшем уровне, мы не можем даже заниматься высшей наукой. В действительности, однако, действует противоположная причинно-следственная связь. Вот почему мы находимся там, где мы есть.

Неправильная стратегия

Война в Украине, несомненно, представляет собой беспрецедентную угрозу, которая продолжает нарастать и может обостриться. Но в то же время это вызов, можем ли мы осознать, что мы должны изменить, чтобы выжить и двигаться к безопасности своими собственными усилиями и модернизацией. И не просто выживая, полагаясь на мужество украинцев или сетуя на обстоятельства. Мы сталкиваемся с трудным периодом с точки зрения рисков и возможных экономических и социальных последствий, но особенно с точки зрения изменений, которые мы должны сделать с собой. Никто другой не сделает этого за нас. Пора это осознать.

Однако пока есть много признаков того, что чешская политика желает/планирует выдержать/пережить кризис, а не активно его преодолевать и использовать как возможность для необходимой модернизации.

Политики обещают свести к минимуму или даже устранить его последствия, т. е. сохранить статус-кво, что невозможно. Вместо того, чтобы призывать к затягиванию поясов и фундаментальному повышению производительности за счет инвестиций в модернизацию, они фокусируются на поддержании статус-кво за счет долга перед будущими поколениями. Есть даже институциональные акторы из рядов оппозиции или профсоюзов, которые еще глубже погружают нас в кризис и подталкивают к нему своим популизмом.

Это явно несовершенная и безответственная стратегия серьезности кризиса, которую мы должны критически отвергнуть. Наоборот, обсуждать и добиваться всеобщей модернизации, как бы трудно и болезненно это ни было. Ни оплакивание ухудшения ситуации в результате воинственного распада мира (экономики и энергетики) ХХ века, ни возведение несбыточных надежд на его устойчивость не выведут нас из сегодняшнего кризиса. Мы можем продвинуться дальше, только критически оценив необходимые и фундаментальные изменения и усердно работая над их осуществлением.

Источник: seznamzpravy.cz