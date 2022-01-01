Лидеры 43 стран соберутся в Праге на саммит 6 октября

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен будет единственной из представителей 44 стран, кто не приедет на европейский саммит в Прагу 6 октября. Об этом в эфире чешского телевидения заявил заместитель директора отдела по европейским делам аппарата правительства Штепан Черны.

«Все, кого мы пригласили, придут. Единственным исключением является премьер-министр Дании, который не может приехать по каким-то внутриполитическим причинам, которые мы не будем комментировать», — сказал Черны.

В этом контексте, например, на прошлой неделе власти Дании и Швеции сообщили об утечках из газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», которые проходят по дну Балтийского моря из России в Германию. По мнению ЕС и политиков из отдельных европейских стран, за повреждением газопроводов стоят преднамеренные атаки.

Черны не стал уточнять, в каком порядке представители стран прибудут в Чехию на саммит. «Кроме того, из соображений безопасности эта информация, вероятно, станет известна только в четверг», — сказал он. По словам Черного, Украину, которая с конца февраля столкнулась с российским вторжением, на саммите будет представлять премьер-министр Денис Шмыгаль. Представителей России или Белоруссии, поддерживающих российское вторжение, не пригласили.

По словам Черного, в общей сложности прибудет около 2500 представителей из-за рубежа. Половина из них — аккредитованные журналисты со всего мира. Депутат посоветовал жителям Праги ограничить движение по улице Европска в четверг утром и, возможно, в среду вечером, так как по ней будут двигаться колонны государственных деятелей в сопровождении полиции. «Но Прага как таковая никоим образом не будет закрыта, ограничения коснутся только территории Пражского града», — сказал он.

Новая платформа Европейского политического сообщества (EPC) впервые соберется 6 октября. Более широкий формат EPC предназначен для политической координации европейских стран, а не только государств-членов ЕС. Цель состоит в содействии политическому диалогу и сотрудничеству в решении вопросов, представляющих общий интерес, для укрепления безопасности, стабильности и процветания Европы. Создание платформы было предложено президентом Франции Эммануэлем Макроном в мае.

Источник: novinky.cz