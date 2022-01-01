Эмир Катара впервые прибыл в Прагу, чтобы обсудить поставки газа с президентом и премьер-министром Чехии

Интерес к отношениям с Катаром в Европе возродился после российского вторжения в Украину и связанного с ним энергетического кризиса. Эмир Катара пробудет в Чехии до пятницы. Глава дипломатии Рудольф Йиндрак объявил, что эмира в Чехию будет сопровождать большая делегация. В нее также войдут глава его офиса, который является одной из влиятельных фигур в Катаре, министр иностранных дел или исполнительный директор Катарского инвестиционного фонда, который является одним из самых богатых фондов в мире.
«Одной из главных тем переговоров будет энергетика», — подтвердил во вторник официальный представитель правительства Вацлав Смолька.
Темой сегодняшней встречи представителей правительства Чехии и катарской делегации станут возможные катарские инвестиции в Чешской Республике. На повестке дня также будет газ.
Соглашение о сотрудничестве ожидает подписания
- На прошлой неделе правительство Чехии одобрило межправительственное соглашение об экономическом сотрудничестве с Катаром, который должен быть подписан во время нынешнего визита эмира.
- Чехия и Катар также договорились активизировать дипломатические контакты. Посольство Чехии уже работает и вот-вот откроется посольство Катара в Праге.
Источник: novinky.cz
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