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Эмир Катара впервые прибыл в Прагу, чтобы обсудить поставки газа с президентом и премьер-министром Чехии

Эмир Катара впервые прибыл в Прагу, чтобы обсудить поставки газа с президентом и премьер-министром Чехии

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anastasiia-kn
05 октября
10:33
130
Эмир Тамим бин Хамад ас-Сани прилетел в Прагу во вторник вечером по приглашению президента Милоша Земана. Сегодня они встретятся в Пражском Граде, а во второй половине дня запланирована также встреча эмира с премьер-министром Петром Фиалой (ODS), который два месяца назад говорил, что правительство ведет переговоры с Катаром о поставках природного газа.

Эмир Катара впервые прибыл в Прагу, чтобы обсудить поставки газа с президентом и премьер-министром Чехии

Интерес к отношениям с Катаром в Европе возродился после российского вторжения в Украину и связанного с ним энергетического кризиса. Эмир Катара пробудет в Чехии до пятницы. Глава дипломатии Рудольф Йиндрак объявил, что эмира в Чехию будет сопровождать большая делегация. В нее также войдут глава его офиса, который является одной из влиятельных фигур в Катаре, министр иностранных дел или исполнительный директор Катарского инвестиционного фонда, который является одним из самых богатых фондов в мире. 

«Одной из главных тем переговоров будет энергетика», — подтвердил во вторник официальный представитель правительства Вацлав Смолька.

Темой сегодняшней встречи представителей правительства Чехии и катарской делегации станут возможные катарские инвестиции в Чешской Республике. На повестке дня также будет газ. 

 

Соглашение о сотрудничестве ожидает подписания

  • На прошлой неделе правительство Чехии одобрило межправительственное соглашение об экономическом сотрудничестве с Катаром, который должен быть подписан во время нынешнего визита эмира. 
  • Чехия и Катар также договорились активизировать дипломатические контакты. Посольство Чехии уже работает и вот-вот откроется посольство Катара в Праге. 

Источник: novinky.cz

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