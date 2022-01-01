В Чехии готовится еще одна демонстрация. На этот раз в поддержку ЕС, Украины и демократии

Начало сбора организаторы назначили на 11:30 на Градчанской площади, но возможно, что время будут переносить. Детали советуют отслеживать на странице мероприятия.
Демонстранты хотят показать, что:
1. Чехи по-прежнему поддерживают Украину, и не все из них ходят на пророссийские мероприятия на Вацлавской площади.
2. Они хотят, чтобы европейские политики выступали за максимально ускоренную поставку тяжелого вооружения в Украину.
3. Они по-прежнему поддерживают Европу и ЕС.
4. Они требуют, чтобы вето было снято, и, например, Виктор Орбан не мог остановить европейскую помощь Украине.
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