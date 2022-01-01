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В Чехии готовится еще одна демонстрация. На этот раз в поддержку ЕС, Украины и демократии

В Чехии готовится еще одна демонстрация. На этот раз в поддержку ЕС, Украины и демократии

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anastasiia-kn
05 октября
11:50
57
Демонстрация состоится уже в эту пятницу, 7 октября, в то время как в Пражском Граде будет проходить встреча лидеров стран Евросоюза.

В Чехии готовится еще одна демонстрация. На этот раз в поддержку ЕС, Украины и демократии

Начало сбора организаторы назначили на 11:30 на Градчанской площади, но возможно, что время будут переносить. Детали советуют отслеживать на странице мероприятия.

 

Демонстранты хотят показать, что:

1. Чехи по-прежнему поддерживают Украину, и не все из них ходят на пророссийские мероприятия на Вацлавской площади.

2. Они хотят, чтобы европейские политики выступали за максимально ускоренную поставку тяжелого вооружения в Украину.

3. Они по-прежнему поддерживают Европу и ЕС.

4. Они требуют, чтобы вето было снято, и, например, Виктор Орбан не мог остановить европейскую помощь Украине.

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