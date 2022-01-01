В Чехии готовится еще одна демонстрация. На этот раз в поддержку ЕС, Украины и демократии

Демонстрация состоится уже в эту пятницу, 7 октября, в то время как в Пражском Граде будет проходить встреча лидеров стран Евросоюза.

Начало сбора организаторы назначили на 11:30 на Градчанской площади, но возможно, что время будут переносить. Детали советуют отслеживать на странице мероприятия.

Демонстранты хотят показать, что:

1. Чехи по-прежнему поддерживают Украину, и не все из них ходят на пророссийские мероприятия на Вацлавской площади.

2. Они хотят, чтобы европейские политики выступали за максимально ускоренную поставку тяжелого вооружения в Украину.

3. Они по-прежнему поддерживают Европу и ЕС.

4. Они требуют, чтобы вето было снято, и, например, Виктор Орбан не мог остановить европейскую помощь Украине.

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день