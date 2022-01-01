Глава Минобороны Чехии: война в Украине дала Чехии возможность стать оружейной державой

Вначале министр напомнила, что после вторжения российской армии в Украину в феврале она встречалась с представителями оборонной промышленности и просила их сделать как можно больше для помощи подвергшейся нападению стране.
«Экспорт чешской военной техники в Украину составляет более 47 миллиардов крон. В прошлом году, для сравнения, это было 14 миллиардов крон. Наше ведомство предоставило военную технику на 4,2 миллиарда крон, что тоже немало. Кроме того, проходят сборы средств», — сказала Чернохова.
Представители отрасли не захотели комментировать, какой материал идет в Украину, из соображений безопасности. По словам министра, это тяжелая техника, короткоствольное и длинноствольное оружие и боеприпасы.
Что касается вышеупомянутых сборов, чехи отправили около 1,3 миллиарда крон непосредственно в посольство Украины в Праге. В рамках акции «Подарок Путину» на данный момент собрано более 220 миллионов крон, на которые будет куплен танк для украинской армии.
Министр также напомнила, что Чехословакия в 1930-е годы была одной из сверхдержав по вооружениям и может снова выйти на первые места.
«Война в Украине дала Чехии возможность вернуться на видное место, и она возвращается таким образом, что это признают даже наши партнеры по Альянсу, Европейскому союзу. И это также воспринимается Украиной, которая воспринимает помощь Чехии как массовую», — добавила Чернохова.
Источник: seznamzpravy.cz