Эмир Катара досрочно покинул Чехию, так как его условия не были выполнены

Эмир Катара Тамим бин Хамад ас-Сани покинул Чехию вечером в среду. В четверг, 6 октября, эмир должен был встретиться с участниками саммита ЕС, который Чехия как председательствующая страна организует в Пражском Граде.

Эмир покинул Чехию в среду около 22:00, поскольку чешская дипломатия не смогла выполнить выдвинутые им требования. Он заявил, что хочет стать официальным участником пражского саммита и посетить гала-ужин, где будет присутствовать около пятидесяти государственных деятелей. Глава внешнеполитического отдела аппарата президента Рудольф Йиндрак заявил, что Брюссель не согласен с участием эмира в саммите.

Сообщается, что чешская дипломатия пыталась пойти эмиру навстречу, но это уже было невозможно. Требовалось в том числе согласие других государственных деятелей. Когда эмир получил отказ, то досрочно вылетел в Лондон.

Тамим бин Хамад Сани прибыл в среду с официальным визитом в Чешскую Республику, который, согласно пресс-релизу Замка, должен был продлиться как минимум до четверга включительно. Он вел переговоры с президентом Милошем Земаном и премьер-министром Петром Фиалой (ODS). Преждевременный отъезд эмира не поставит под угрозу отношения с Чехией или заключенные соглашения об экономическом сотрудничестве.

Источник: novinky.cz

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