Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Политика
Эмир Катара досрочно покинул Чехию, так как его условия не были выполнены

Эмир Катара досрочно покинул Чехию, так как его условия не были выполнены

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
06 октября
11:27
758
Эмир Катара Тамим бин Хамад ас-Сани покинул Чехию вечером в среду. В четверг, 6 октября, эмир должен был встретиться с участниками саммита ЕС, который Чехия как председательствующая страна организует в Пражском Граде.

Эмир Катара досрочно покинул Чехию, так как его условия не были выполнены

Эмир покинул Чехию в среду около 22:00, поскольку чешская дипломатия не смогла выполнить выдвинутые им требования. Он заявил, что хочет стать официальным участником пражского саммита и посетить гала-ужин, где будет присутствовать около пятидесяти государственных деятелей. Глава внешнеполитического отдела аппарата президента Рудольф Йиндрак заявил, что Брюссель не согласен с участием эмира в саммите.

Сообщается, что чешская дипломатия пыталась пойти эмиру навстречу, но это уже было невозможно. Требовалось в том числе согласие других государственных деятелей. Когда эмир получил отказ, то досрочно вылетел в Лондон.

 

Тамим бин Хамад Сани прибыл в среду с официальным визитом в Чешскую Республику, который, согласно пресс-релизу Замка, должен был продлиться как минимум до четверга включительно. Он вел переговоры с президентом Милошем Земаном и премьер-министром Петром Фиалой (ODS). Преждевременный отъезд эмира не поставит под угрозу отношения с Чехией или заключенные соглашения об экономическом сотрудничестве.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день

 



читайте по теме
Assets
06 октября
10:32
538
Политика
Саммит европейских лидеров в Праге начинается. Но исторические фото для Фиалы не будут бесплатными
Assets
05 октября
10:33
826
Политика
Эмир Катара впервые прибыл в Прагу, чтобы обсудить поставки газа с президентом и премьер-министром Чехии
Assets
04 октября
13:31
1432
Политика
Правительственная коалиция в Чехии поддержала трех кандидатов в президенты
Assets
03 октября
14:15
1187
Политика
«Верните Чехию чехам» — призывал Китай. Как выглядели поддельные китайские аккаунты в Facebook?
Последние новости:
Assets
06 октября
12:25
108
Политика
Международный троллинг России продолжается. Посольство США предложило чехам авианосец, чтобы защитить «свой» Калининград
Assets
06 октября
10:32
538
Политика
Саммит европейских лидеров в Праге начинается. Но исторические фото для Фиалы не будут бесплатными
Assets
06 октября
09:24
516
Общество
Кто переправляет беженцев в Чехию? Как правило, это молодые люди без работы, которые прячут свои документы
Assets
06 октября
08:18
366
Экономика
60% от чистой прибыли. Минфин предложил форму нового налога для банков
Assets
05 октября
19:34
546
Экономика
Петр Павел собрал больше всего денег на предвыборную кампанию
Assets
05 октября
18:18
1006
Политика
Глава Минобороны Чехии: война в Украине дала Чехии возможность стать оружейной державой
Assets
05 октября
13:32
2211
Общество
В Чехии начинается информационная кампания в поддержку беженцев
Assets
05 октября
13:14
5235
Политика
«Сделать Калининград снова чешским!» Российские СМИ шутку не поняли и восприняли чешские посты в соцсетях всерьез
Assets
05 октября
11:50
1114
Политика
В Чехии готовится еще одна демонстрация. На этот раз в поддержку ЕС, Украины и демократии
Assets
05 октября
10:33
826
Политика
Эмир Катара впервые прибыл в Прагу, чтобы обсудить поставки газа с президентом и премьер-министром Чехии


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы