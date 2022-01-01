Международный троллинг России продолжается. Посольство США предложило чехам авианосец, чтобы защитить «свой» Калининград

Шутку про аннексирование российской территории, о которой мы уже писали, подхватывают и другие страны. В посольстве США прокомментировали твит Минобороны о закупке самолетов с предложением приобрести авианосец для защиты новой территории:
Хотя у чехов пока нет ни авианосцев, ни подводных лодок, им уже подобрали названия. Например, как вам нравится «Карел Готт»?
Изменения коснулись и прогноза погоды. Чехам будет приятно узнать, какая погода ожидается на их курорте:
У «Краловца» уже появился официальный аккаунт в Твиттере:
Историческую принадлежность Краловца к Чехии подтверждают и другие западные державы:
Там уже ходит чешский общественный транспорт:
Уже ясно, как можно добраться туда из Чехии:
Чешские граждане начали делить между собой местные пляжи и опасаются, что им не хватит места:
А Хорватия, ясное дело, опустеет и потеряет своих постоянных клиентов в новом летнем сезоне:
Как нагреть слишком холодную для купания воду, чехи уже придумали:
Источник: novinky.cz
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