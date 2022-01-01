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Международный троллинг России продолжается. Посольство США предложило чехам авианосец, чтобы защитить «свой» Калининград

Международный троллинг России продолжается. Посольство США предложило чехам авианосец, чтобы защитить «свой» Калининград

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anastasiia-kn
06 октября
12:25
108
Шутки по поводу аннексии Калининградской области продолжаются и набирают обороты. Чехи уже с улыбкой планируют, как будут отдыхать у «собственного» моря вместо Хорватии. Остается только выбрать состав чешского флота в дополнение к новым самолетам. Помощь в этом предложил официальный твиттер-аккаунт американского посольства.

Международный троллинг России продолжается. Посольство США предложило чехам авианосец, чтобы защитить «свой» Калининград

Шутку про аннексирование российской территории, о которой мы уже писали, подхватывают и другие страны. В посольстве США прокомментировали твит Минобороны о закупке самолетов с предложением приобрести авианосец для защиты новой территории:

 

Хотя у чехов пока нет ни авианосцев, ни подводных лодок, им уже подобрали названия. Например, как вам нравится «Карел Готт»?

Изменения коснулись и прогноза погоды. Чехам будет приятно узнать, какая погода ожидается на их курорте:

У «Краловца» уже появился официальный аккаунт в Твиттере:

Историческую принадлежность Краловца к Чехии подтверждают и другие западные державы:

Там уже ходит чешский общественный транспорт:

Уже ясно, как можно добраться туда из Чехии:

Чешские граждане начали делить между собой местные пляжи и опасаются, что им не хватит места:

А Хорватия, ясное дело, опустеет и потеряет своих постоянных клиентов в новом летнем сезоне:

Как нагреть слишком холодную для купания воду, чехи уже придумали:

 

Источник: novinky.cz

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