ФОТО: Европейское политическое сообщество прибыло в Пражский Град

Сегодня днем в Пражском Граде началось первое заседание платформы Европейского политического сообщества (European Political Community, EPC). Помимо премьер-министров и президентов стран Евросоюза, в мероприятии участвуют лидеры Великобритании, Турции и Украины.

Премьер-министр Петр Фиала поприветствовал участников во дворе Пражского Града, после чего лидеры направились в конференц-залы.

«Единая позиция Европы в поддержку Украины против российской агрессии — наша великая сила», — заявил Фиала.

Переговоры будут посвящены вопросу обеспечения мира в Европе, миграции и энергетической сфере.

Президент Европейского совета Шарль Мишель напомнил, что в переговорах примут участие 44 страны.

Президент Украины Владимир Зеленский также должен присоединиться в формате онлайн-связи.





Источник: novinky.cz

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