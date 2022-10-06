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ФОТО: Европейское политическое сообщество прибыло в Пражский Град

ФОТО: Европейское политическое сообщество прибыло в Пражский Град

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
06 октября
17:46
70
Сегодня днем в Пражском Граде началось первое заседание платформы Европейского политического сообщества (European Political Community, EPC). Помимо премьер-министров и президентов стран Евросоюза, в мероприятии участвуют лидеры Великобритании, Турции и Украины.

ФОТО: Европейское политическое сообщество прибыло в Пражский Град

Премьер-министр Петр Фиала поприветствовал участников во дворе Пражского Града, после чего лидеры направились в конференц-залы. 

 

«Единая позиция Европы в поддержку Украины против российской агрессии — наша великая сила», — заявил Фиала.

Переговоры будут посвящены вопросу обеспечения мира в Европе, миграции и энергетической сфере.

Президент Европейского совета Шарль Мишель напомнил, что в переговорах примут участие 44 страны.

Президент Украины Владимир Зеленский также должен присоединиться в формате онлайн-связи.


 

Источник: novinky.cz

 

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