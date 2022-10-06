ФОТО: Европейское политическое сообщество прибыло в Пражский Град

Премьер-министр Петр Фиала поприветствовал участников во дворе Пражского Града, после чего лидеры направились в конференц-залы.
«Единая позиция Европы в поддержку Украины против российской агрессии — наша великая сила», — заявил Фиала.
Переговоры будут посвящены вопросу обеспечения мира в Европе, миграции и энергетической сфере.
Президент Европейского совета Шарль Мишель напомнил, что в переговорах примут участие 44 страны.
Президент Украины Владимир Зеленский также должен присоединиться в формате онлайн-связи.
Источник: novinky.cz
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