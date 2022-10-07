Европейских лидеров «поприветствовал голый Путин». Активисты выставили статую президента РФ на золотом унитазе перед Пражским Градом

«Голый Путин» сидит на золотом унитазе и в одной руке держит туалетный ершик, а в другой руке у него стиральная машина, забрызганная кровью. Снизу под ним сидит президент Беларуси Александр Лукашенко, держа в руке окровавленную клюшку.
На статуе написано „Naked Killers“.
Активисты скандировали лозунги «Нет вето!» и «За ЕС», а с собой привезли европейские и украинские флаги, а также транспаранты, чтобы их увидели премьер-министры и президенты стран — членов ЕС. Некоторые протестующие держали транспаранты с надписью «Русские против Путина» и «Западные танки для Украины».
Президент Литвы Гитанас Науседа даже вышел к активистам, чтобы перекинуться парой слов. Он сказал, что и они, и Украина могут рассчитывать на полную поддержку со стороны Литвы. Затем он с улыбкой направился к Граду под громкие возгласы одобрения и аплодисменты.
Источник: novinky.cz
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