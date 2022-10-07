Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Политика
Европейских лидеров «поприветствовал голый Путин». Активисты выставили статую президента РФ на золотом унитазе перед Пражским Градом

Европейских лидеров «поприветствовал голый Путин». Активисты выставили статую президента РФ на золотом унитазе перед Пражским Градом

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
07 октября
11:56
540
На второй день неформального саммита ЕС в пятницу утром на Градчанской площади собрались несколько десятков активистов, протестующих против российской агрессии в Украине. С собой они привезли статую президента России Владимира Путина, восседающего на золотом унитазе.

Европейских лидеров «поприветствовал голый Путин». Активисты выставили статую президента РФ на золотом унитазе перед Пражским Градом

«Голый Путин» сидит на золотом унитазе и в одной руке держит туалетный ершик, а в другой руке у него стиральная машина, забрызганная кровью. Снизу под ним сидит президент Беларуси Александр Лукашенко, держа в руке окровавленную клюшку.

На статуе написано Naked Killers.

Активисты скандировали лозунги «Нет вето!» и «За ЕС», а с собой привезли европейские и украинские флаги, а также транспаранты, чтобы их увидели премьер-министры и президенты стран — членов ЕС.  Некоторые протестующие держали транспаранты с надписью «Русские против Путина» и «Западные танки для Украины».

Президент Литвы Гитанас Науседа даже вышел к активистам, чтобы перекинуться парой слов. Он сказал, что и они, и Украина могут рассчитывать на полную поддержку со стороны Литвы. Затем он с улыбкой направился к Граду под громкие возгласы одобрения и аплодисменты.

 

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день

 



читайте по теме
Assets
07 октября
14:40
26431
Путешествия
Экскурсии в Праге: необычные места для туристов и местных жителей
Assets
07 октября
13:59
157
Общество
Суд в Чехии рассмотрел дело о шантаже предпринимателей из Украины
Assets
07 октября
12:37
162
Рынок недвижимости
Брно: рынок новостроек остыл, девелоперы планируют отложить реализацию проектов
Assets
07 октября
11:20
212
Культура
Куда пойти с 8 по 14 октября: Noize MC, IL DIVIO, спектакль «Орфей» и другие мероприятия в Чехии
Последние новости:
Assets
07 октября
13:59
157
Общество
Суд в Чехии рассмотрел дело о шантаже предпринимателей из Украины
Assets
07 октября
11:01
466
Коронавирус
Эпидемия ковида в Праге усиливается, число смертей за неделю выросло в четыре раза
Assets
07 октября
09:29
305
Общество
Адвокат, укравшая 50 миллионов крон у клиентов в Чехии, находится под стражей
Assets
07 октября
08:37
518
Общество
Неизвестный направил синий лазер на Пражский Град, в дело вмешалась полиция
Assets
06 октября
19:28
1146
Экономика
Большинство чехов ощутили последствия инфляции: они покупают более дешевые товары и отказываются от ряда услуг
Assets
06 октября
17:46
1132
Политика
ФОТО: Европейское политическое сообщество прибыло в Пражский Град
Assets
07 октября
11:20
212
Культура
Куда пойти с 8 по 14 октября: Noize MC, IL DIVIO, спектакль «Орфей» и другие мероприятия в Чехии
Assets
06 октября
13:54
1213
Политика
Какие политики участвуют в саммите европейских лидеров в Праге
Assets
06 октября
15:11
2423
Общество
Новые вакансии для русскоязычных в Чехии с 28 сентября по 5 октября
Assets
06 октября
12:25
1373
Политика
Международный троллинг России продолжается. Посольство США предложило чехам авианосец, чтобы защитить «свой» Калининград


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы