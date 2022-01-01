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В конце октября в Киеве состоятся переговоры чешского и украинского правительств

В конце октября в Киеве состоятся переговоры чешского и украинского правительств

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
07 октября
14:55
93
Члены правительств Чехии и Украины встретятся на совместном заседании в Киеве 31 октября. Там обсудят последствия российской агрессии в отношении Украины и послевоенное восстановление страны.

В конце октября в Киеве состоятся переговоры чешского и украинского правительств

По словам официального представителя кабинета министров Вацлава Смолькаи, в Киев отправится примерно половина членов кабинета.  В похожем формате правительство Чехии регулярно ведет переговоры с партнерами из Польши, Словакии и Израиля.

 

Источник: novinky.cz

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