Правительство Чехии поедет в Киев

Министры Чехии примут участие в заседании правительств Украины и Чехии в Киеве 31 октября. Они обсудят последствия российской агрессии и восстановление Украины. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Чехии Вацлав Смолка.

По словам премьер-министра Петра Фиалы, точный состав делегации еще уточняется, в Киев должны отправиться шесть министров.

«Я могу подтвердить, что заседание вот-вот состоится, формат должен быть около шести членов правительства, я полагаю. Мы все еще дорабатываем отдельные департаменты, чтобы это соответствовало тому, о чем мы хотим договориться и что продолжать», — сказал Фиала после сегодняшней встречи лидеров ЕС в Праге. В аналогичном формате и количестве правительство Чехии регулярно ведет переговоры с партнерами из Польши, Словакии и Израиля.

«Совместное заседание правительств Чехии и Украины станет продолжением консультаций, которые премьер-министр и я провели во время наших визитов в Киев. В ходе встречи мы обсудим участие чешских неправительственных организаций и компаний в послевоенном восстановлении Украины, а также поддержку интеграции страны в ЕС», — заявил министр иностранных дел Ян Липавский.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль был участником первого саммита Европейского политического сообщества (EPC) в Праге в четверг, 6 октября. В Пражском Граде он имел возможность обсудить с более чем четырьмя десятками государственных деятелей войну в Украине, миграцию, энергетику и экономическую ситуацию. В новую платформу вошли государства — члены Евросоюза, Украина, а также страны Западных Балкан, Великобритания и Турция.

Во время открытия встречи к политикам по видеосвязи присоединился президент Украины Владимир Зеленский.

Премьер-министр Петр Фиала встретился со Шмыгалем в кулуарах саммита. Чехия поддерживает Киев с самого начала российского вторжения в Украину. Фиала был в числе первых трех европейских политиков, посетивших столицу Украины после начала войны. По словам министра обороны Яны Черноховой, Чехия на сегодняшний день предоставила Украине военную помощь на 4,2 миллиарда крон.

Источник: seznamzpravy.cz