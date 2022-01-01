Novinky.cz: Россия бомбит Украину с самого утра. Сообщают и о взрывах в Киеве

Около восьми утра в понедельник. 10 октября, российские войска совершили массированные ракетные обстрелы ряда украинских городов. Помимо Киева, о взрывах также сообщили в Житомире, Львове, Хмельницком, Днепре и Тернополе. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Россия сбросила бомбы в понедельник утром, в час пик, когда большинство людей находится на городских улицах.

По этой причине в Киеве приостановлено метро — все станции на данный момент используются в качестве укрытия.

Во Львове приостановлены транспорт и электроснабжение, а также закрыты школы, заявил мэр города Андрей Садовый.

В Днепре также прозвучало не менее пяти взрывов. Город окутан дымом. Серьезные разрушения отмечены в одном из районов города, где вспыхнули пожары. Очевидцы сообщают, что обстрелы продолжаются.

Аналогичная ситуация и в Житомире. Городские власти просят жителей не выходить из укрытий.

Источник: novinky.cz

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