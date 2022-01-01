Чешские СМИ: Зеленский заявил, что по всей Украине есть убитые и раненые гражданские лица

По всей Украине есть убитые и раненые — заявил президент Владимир Зеленский в понедельник, 10 октября, после серии российских атак на украинские города. Свидетели из городов, включая Киев и Запорожье, а также из Днепра или Львова и Житомира на западе Украины сообщали о взрывах. Везде раздаются звуки сирен.

«Они пытаются нас уничтожить и стереть с лица земли. Они нападают на наших людей, которые спят в своих домах в Запорожье. Они убивают людей по дороге на работу в Днепре и Киеве. Сирены продолжают раздаваться по всей Украине. На нас летят ракеты. К сожалению, есть убитые и раненые. Пожалуйста, не покидайте свои укрытия. Берегите себя и своих близких. Держимся и будем сильными», — написал Зеленский в своих аккаунтах в социальных сетях.

Он добавил, что атаки направлены на энергетическую инфраструктуру и против мирных жителей. Сообщалось, что время и место ударов были выбраны таким образом, чтобы нанести максимально возможный ущерб.

С утра Россия обстреляла несколько украинских городов. Данные еще уточняются. По данным белорусского независимого телеканала Nexta, в результате нападения на Шевченковский район в центре столицы восемь человек погибли и еще 24 получили ранения.

Нападения, скорее всего, являются местью за повреждение в выходные дни стратегического Керченского моста, ведущего к Крымскому полуострову, аннексированному Россией.

Однако Украина не взяла на себя ответственность за повредивший мост взрыв.

Источник: novinky.cz

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