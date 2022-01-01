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Как чешские политики отреагировали на обстрел украинских городов

Как чешские политики отреагировали на обстрел украинских городов

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
10 октября
13:48
162
Чешская дипломатия считает, что сегодняшние ракетные обстрелы украинских городов — еще одно явное проявление российского цинизма и варварства. Министерство иностранных дел заявило в Твиттере, что нападать на мирных жителей — трусость. Вице-премьер и министр регионального развития Иван Бартош (Piráti) считает, что такие военные преступления совершаются из мести. По словам вице-премьера и министра внутренних дел Вита Ракушана (STAN), необходимо продолжать поддерживать Украину.

Как чешские политики отреагировали на обстрел украинских городов

«Сегодняшние массированные ракетные обстрелы городов — очередное вопиющее проявление российского цинизма и варварства. Целиться в мирных жителей — трусость. Мы обращаемся к России с призывом прекратить эту бессмысленную войну!», — заявила чешская дипломатия.

«Военно-агрессивная политика России не должна возыметь успех, мы думаем о невинных жертвах и поддерживаем Украину в ее справедливой борьбе», — написал премьер-министр Фиала.

«Путинские бомбежки украинских городов — не более чем военное преступление из мести. Нападения на мирных жителей и детей непростительны», — отметил Бартош. — «Мы будем и дальше поддерживать Украину и ее народ в борьбе за свободу, за жизнь».

«Ракеты бьют по центру Киева и городам по всей Украине. Они бьют по детсадам, детским площадкам, университету, гражданским домам. Именно поэтому мы не должны прекращать поддерживать Украину», — написал Ракушан.

По словам спикера палаты Маркеты Пекаровой Адамовой (TOP 09), война за свободный мир все еще продолжается.  «Сегодняшние атаки России на центр Киева и жилые кварталы других украинских городов — это новые преступления режима Владимира Путина», — прокомментировала она.

Глава парламентского европейского комитета Ондржей Бенешик (KDU-ČSL) отметил, что россияне нацеливаются как на украинские системы ПВО, так и на гражданскую энергетическую инфраструктуру: «Они проиграют. Это отвратительное военное преступление! Варварство в чистом виде».

«Если у кого-то еще были сомнения в том, что российские ракеты "по ошибке" попали в украинские гражданские объекты, то теперь это очевидное намерение. Бомбардировки городов и убийства мирных жителей —  не "спецоперация", а просто военное преступление», — сказал председатель Комитета Сената по внешней политике, обороне и безопасности Павел Фишер. По его словам, Россия использует террористические методы. «И именно поэтому мы должны относиться к ней как к террористу», — написал он. Его комитет обсудит ситуацию во вторник и предложит резолюцию для заседания верхней палаты в среду.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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