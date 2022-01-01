«Если Краловец не присоединят к Чехии, придется провести „спецоперацию“». Мем про Калининградскую область перерос в демонстрацию у посольства РФ в Праге

Подробнее о демонстрации можно узнать на странице мероприятия в Фейсбуке. Вот что пишут организаторы:
«Мероприятие по случаю присоединения Краловца к Чехии
Вы тоже хотите воспользоваться своими демократическими возможностями, как это уже сделали граждане РФ, и обеспечить многообещающее будущее Чешской Республики, основанное на праве наций на самоопределение? Итак, следуя традиции чешского короля Пршемысла Отакара II, присоединяйтесь к нам в официальной передаче просьбы о проведении референдума о присоединении Калининграда к Чехии.
Калининградская область исторически является территорией Чехии, ведь город Краловец был основан в честь вышеупомянутого Пршемысла Отакара. Теперь пришло время этому городу вернуться в лоно матери Богемии, домой.
Присоединяйтесь к нашей совместной манифестации, где от имени чешского народа мы передадим послу России просьбу о немедленном референдуме о присоединении к Чехии.
В то же время мы готовы немедленно предоставить результаты этого голосования (...).
P.S.: если наши требования не будут услышаны, нам придется более серьезно задуматься о начале „спецоперации“».
Место проведения: площадь Бориса Немцова (nám. Borise Němcova), 160 00 Прага 6-Бубенеч (западная сторона посольства Российской Федерации)
Когда: понедельник, 10 октября, 16:30-18:00
С собой можно приносить плакаты с мемами.
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:
YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля
YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии
Instagram – фото- и видеоновости каждый день