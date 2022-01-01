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«Если Краловец не присоединят к Чехии, придется провести „спецоперацию“». Мем про Калининградскую область перерос в демонстрацию у посольства РФ в Праге

«Если Краловец не присоединят к Чехии, придется провести „спецоперацию“». Мем про Калининградскую область перерос в демонстрацию у посольства РФ в Праге

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
10 октября
14:22
388
Шутка, которую виртуально поддержал весь мир, переросла в реальное мероприятие.

«Если Краловец не присоединят к Чехии, придется провести „спецоперацию“». Мем про Калининградскую область перерос в демонстрацию у посольства РФ в Праге

Подробнее о демонстрации можно узнать на странице мероприятия в Фейсбуке. Вот что пишут организаторы:

«Мероприятие по случаю присоединения Краловца к Чехии

Вы тоже хотите воспользоваться своими демократическими возможностями, как это уже сделали граждане РФ, и обеспечить многообещающее будущее Чешской Республики, основанное на праве наций на самоопределение? Итак, следуя традиции чешского короля Пршемысла Отакара II, присоединяйтесь к нам в официальной передаче просьбы о проведении референдума о присоединении Калининграда к Чехии. 

Калининградская область исторически является территорией Чехии, ведь город Краловец был основан в честь вышеупомянутого Пршемысла Отакара. Теперь пришло время этому городу вернуться в лоно матери Богемии, домой. 

Присоединяйтесь к нашей совместной манифестации, где от имени чешского народа мы передадим послу России просьбу о немедленном референдуме о присоединении к Чехии.

В то же время мы готовы немедленно предоставить результаты этого голосования (...).

P.S.: если наши требования не будут услышаны, нам придется более серьезно задуматься о начале „спецоперации“».

 

Место проведения: площадь Бориса Немцова (nám. Borise Němcova), 160 00 Прага 6-Бубенеч (западная сторона посольства Российской Федерации)

Когда: понедельник, 10 октября, 16:30-18:00

С собой можно приносить плакаты с мемами.

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