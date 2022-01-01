Чехия усилила охрану стратегических объектов. Петр Павел считает, что к зиме Украина освободит аннексированные территории

Охрана важных для обороны государства объектов, к которым относятся, например, электростанции, источники питьевой воды, склады боеприпасов или военные объекты, была повышена сразу после начала войны на Украине.
По словам министра Черноховой, диверсии, которые произошли в Германии и нарушившие работы системы радиосвязи для поездов, могут быть связаны с российской гибридной войной.
Чернохова припомнила и взрыв во вторник на болгарском оружейном складе, что также может оказать влияние на Чехию, и взрывы на складах боеприпасов во Врбетицах в октябре 2014 года, за которыми, по версии властей Чехии, стояла российская военная разведка ГРУ.
«Цель России — ослабить военную промышленность в странах, которые помогают Украине, (...) поэтому я считаю, что усиление наблюдения за объектами — наша обязанность», — сказала она.
Бывший начальник Генштаба, кандидат в президенты Петр Павел не сомневается, что Россия ведет гибридную войну против Запада, в том числе и против Чехии. По словам Павла, нельзя недооценивать риск применения Россией ядерного оружия, но, по его словам, Россия понимает, что в таком случае потеряет расположение Китая.
Они согласились с Черноховой в том, что у России не все хорошо на фронте в основном из-за плохого уровня подготовки армии.
«Российская армия всегда представлялась нам боеспособной и современно оснащенной, но демонстрирует она совершенно обратное. Поэтому я верю, что к зиме украинцы освободят территорию, аннексированную после 24 февраля», — написал Павел в Twitter.
Источник: novinky.cz
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