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ФОТО: В Чехии состоялся «референдум» о присоединении Краловца. Результаты были весьма предсказуемы

ФОТО: В Чехии состоялся «референдум» о присоединении Краловца. Результаты были весьма предсказуемы

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
11 октября
11:01
859
Сотни человек 10 октября собрались перед российским посольством в Чехии, чтобы принять участие в шуточной акции под названием «Сделаем Краловец снова чешским». По результатам «референдума», где на бланках значился только один ответ «За», было решено, что Калининградская область должна стать чешской.

ФОТО: В Чехии состоялся «референдум» о присоединении Краловца. Результаты были весьма предсказуемы

Таким образом, организаторы поддержали распространившуюся в интернете шутку, что Калининградская область должна перейти под контроль Чехии. 98% проголосовавших решили присоединить Калининград к Чешской Республике.

 

Источник: novinky.cz

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