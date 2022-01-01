ФОТО: В Чехии состоялся «референдум» о присоединении Краловца. Результаты были весьма предсказуемы

11 октября
11:01
859
Сотни человек 10 октября собрались перед российским посольством в Чехии, чтобы принять участие в шуточной акции под названием «Сделаем Краловец снова чешским». По результатам «референдума», где на бланках значился только один ответ «За», было решено, что Калининградская область должна стать чешской.
Таким образом, организаторы поддержали распространившуюся в интернете шутку, что Калининградская область должна перейти под контроль Чехии. 98% проголосовавших решили присоединить Калининград к Чешской Республике.
Источник: novinky.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:
YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля
YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии
Instagram – фото- и видеоновости каждый день
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
читайте по теме
Последние новости:
популярное