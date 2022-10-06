Протестующие перед зданием правительства Чехии были так увлечены, что не заметили проходящего министра

Несколько сотен человек провели демонстрацию перед Страковой академией, где во второй половине дня собралось правительство. Они снова требовали отставки кабинета премьер-министра Петра Фиалы (ODS). Демонстранты окружали большинство проходящих министров, но глава Министерства образования Владимир Балаш (STAN) прошел незамеченным.

«Я прошел рядом, но меня особо не заметили», — сказал министр Балаш журналистам по прибытии в здание правительства, добавив, что приехал на трамвае и не знал, зачем собрались демонстранты.

В это же время у здания раздавались лозунги «В отставку!» и «Позор правительству», были выставлены флаги и транспаранты, в том числе с призывом к премьеру-министру и министрам не втягивать Чехию в войну. Демонстранты также исполнили национальный гимн.

Организаторы мероприятия хотят передать петицию об отставке правительства президенту Милошу Земану и требуют, чтобы Чехия заключала прямые контракты с поставщиками газа по низким ценам, то есть в первую очередь с Российской Федерацией.

Источник: novinky.cz

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