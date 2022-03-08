Novinky.cz. Эмир Катара: я горжусь отношениями с Россией

На встрече с Путиным 13 октября в казахстанской Астане эмир поддержал главу оргкомитета чемпионата Нассера Аль Хатера, который заявил, что намерен пресекать политические жесты игроков или членов команд. Он также высказался против плана капитанов европейских команд носить нарукавные повязки One Love в поддержку Украины.
«После того, как Россия добилась больших успехов в проведении последнего чемпионата мира по футболу в 2018 году, российские друзья оказали большую поддержку Катару, особенно в организации турнира в Катаре», — сказал эмир.
«Мы благодарим вас за это, мы гордимся отношениями между двумя странами», — поблагодарил Путина катарский эмир. «Я очень рад встречаться с вами, господин президент», — добавил он.
«Уверен, что чемпионат пройдет успешно», — ответил президент России.
Катар исторически является первой арабской страной, принявшей чемпионат мира по футболу. В то же время это первая страна, где чемпионат не состоится в традиционную дату после завершения сезона на рубеже июня и июля.
Из-за высоких температур в стране летом турнир был перенесен на осень. Турнир стартует 20 ноября, финал запланирован на 18 декабря.
Как уже сообщал 420on, на прошлой неделе эмир Катара встретился с президентом Чехии Милошем Земаном в Праге.
Источник: novinky.cz