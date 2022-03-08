Novinky.cz. Эмир Катара: я горжусь отношениями с Россией

Эмир Катара Тамим бин Хамад ас-Сани поблагодарил президента России Владимира Путина за большую поддержку в организации чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в этом году на рубеже ноября и декабря. Он также заявил, что гордится отношениями между двумя странами.

На встрече с Путиным 13 октября в казахстанской Астане эмир поддержал главу оргкомитета чемпионата Нассера ​​Аль Хатера, который заявил, что намерен пресекать политические жесты игроков или членов команд. Он также высказался против плана капитанов европейских команд носить нарукавные повязки One Love в поддержку Украины.

«После того, как Россия добилась больших успехов в проведении последнего чемпионата мира по футболу в 2018 году, российские друзья оказали большую поддержку Катару, особенно в организации турнира в Катаре», — сказал эмир.

«Мы благодарим вас за это, мы гордимся отношениями между двумя странами», — поблагодарил Путина катарский эмир. «Я очень рад встречаться с вами, господин президент», — добавил он.

«Уверен, что чемпионат пройдет успешно», — ответил президент России.

Катар исторически является первой арабской страной, принявшей чемпионат мира по футболу. В то же время это первая страна, где чемпионат не состоится в традиционную дату после завершения сезона на рубеже июня и июля.

Из-за высоких температур в стране летом турнир был перенесен на осень. Турнир стартует 20 ноября, финал запланирован на 18 декабря.

Как уже сообщал 420on, на прошлой неделе эмир Катара встретился с президентом Чехии Милошем Земаном в Праге.

Источник: novinky.cz