В Чехии одобрили закон о санкциях против иностранных граждан, совершивших противоправные действия

Депутаты одобрили закон, который позволит вводить национальные санкции против иностранцев за серьезные противоправные действия. Государство может, например, запретить определенным лицам въезд или пребывание на территории Чехии или же заморозить их активы. Законопроект правительства защищал в Палате представителей министр иностранных дел Ян Липавски. Далее закон должен рассмотреть Сенат.

«Я очень рад и считаю это результатом нашей уверенной внешней политики. Лично для меня это значимый момент», — заявил министр Липавски после принятия закона.

112 из 130 присутствующих депутатов поддержали предложение, депутаты от SPD воздержались, как и Милан Браздил и Татьяна Мала от движения ANO.

Закон также позволит вводить ограничения в отношении организаций и режимов, нарушающих права человека или использующих террористические методы и кибератаки.

Это позволит применять другие меры наказания, кроме тех, которые перечислены в санкционном списке Евросоюза. Липавски уверен, что это станет важным инструментом внешней политики Чехии.

Согласно документу, решение о включении в санкционный список правительство будет принимать по рекомендации от МИД. Люди, находящиеся в санкционном списке, смогут защищать себя в суде, которым в первую очередь станет муниципальный суд в Праге.

Среди стран ЕС аналогичные законы уже введены во Франции, Нидерландах, Латвии и Эстонии.

Источник: idnes.cz

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