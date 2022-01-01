В Чехии одобрили закон о санкциях против иностранных граждан, совершивших противоправные действия

«Я очень рад и считаю это результатом нашей уверенной внешней политики. Лично для меня это значимый момент», — заявил министр Липавски после принятия закона.
112 из 130 присутствующих депутатов поддержали предложение, депутаты от SPD воздержались, как и Милан Браздил и Татьяна Мала от движения ANO.
Закон также позволит вводить ограничения в отношении организаций и режимов, нарушающих права человека или использующих террористические методы и кибератаки.
Это позволит применять другие меры наказания, кроме тех, которые перечислены в санкционном списке Евросоюза. Липавски уверен, что это станет важным инструментом внешней политики Чехии.
Согласно документу, решение о включении в санкционный список правительство будет принимать по рекомендации от МИД. Люди, находящиеся в санкционном списке, смогут защищать себя в суде, которым в первую очередь станет муниципальный суд в Праге.
Среди стран ЕС аналогичные законы уже введены во Франции, Нидерландах, Латвии и Эстонии.
Источник: idnes.cz
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