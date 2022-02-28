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Отчет BIS: в Чехии обнаружили пророссийского агента

Отчет BIS: в Чехии обнаружили пророссийского агента

Партнер рубрики:
Kochy
17 октября
13:13
623
Чешская Служба безопасности и информации (BIS) выявила в Чехии российского агента, который оказывал влияние на журналистов и пророссийских активистов. Он сам был частью более крупной влиятельной группы.

Отчет BIS: в Чехии обнаружили пророссийского агента

В своем годовом отчете за 2021 год Служба национальной безопасности и разведки заявила, что обнаружила пророссийского агента, который имеет «косвенные контакты с некоторыми политиками».

В обнародованном 17 октября отчете контрразведки говорится, что упомянутый агент был частью влиятельной группы, имевшей достаточно средств для расширения круга пророссийски настроенных журналистов и активистов.

BIS не сообщает в своем отчете, из какого окружения агент и является ли он русским. На пресс-конференции директор BIS Михал Куделка отказался предоставлять дополнительную информацию о пророссийском агенте, упомянутом в годовом отчете. Он даже не ответил на вопрос, поступали ли деньги, на которые он якобы финансировал чешских активистов, из-за границы.

Однако, по словам Куделки, речь не о сотруднике МИД, который был уволен министерством несколько недель назад из-за связи с российскими спецслужбами.

По данным BIS, группа в основном влияла на чешских пророссийских активистов и некоторых журналистов. Этим людям оплачивались расходы на подготовку материалов, в некоторых случаях оплачивались выезды за рубеж, где их деятельность координировалась и контролировалась, сообщили в ведомстве.

По данным BIS, у агента также были косвенные контакты с некоторыми политиками. В отчете не сказано, с кем именно.

«Он использовал эти связи для создания пророссийской политической программы, координации публичных выступлений политиков, с которыми он контактировал, и посредничества в нарративах, которые соответствуют внешнеполитическим интересам Российской Федерации», — сообщает BIS.

В день публикации годового отчета премьер-министр Петр Фиала посетил штаб контрразведки. «Я хочу выразить заинтересованность нашего правительства в BIS. Мы знаем об их работе. Я также хочу поблагодарить людей, которые таким образом работают для чешского государства», — сказал он.

Куделка напомнил, что уже много лет столь высокопоставленный человек не посещал его офис. «24 года назад это был господин президент Гавел, а сегодня премьер-министр Фиала», — сказал Куделка, который спустя много лет также выступил перед журналистами. 

Премьер-министр и директор BIS вспомнили о прошлогоднем деле во Врбетице. По словам Куделки, оно существенно изменило ситуацию с безопасностью.

«Активность российской разведки и российские действия с традиционных позиций сейчас находятся на очень низком уровне. Для безопасности Чехии это не такая сильная угроза», — сказал Куделка.

Источник: seznamzpravy.cz

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