Премьер Чехии: мы отреагируем на снос забора вокруг Чешского дома в Москве

Чехия отреагирует на действия российской стороны, которая демонтировала часть забора вокруг Чешского дома в Москве. Премьер-министр Петр Фиала заявил, что этот вопрос нельзя «обойти молчанием». Сейчас им занимается министр иностранных дел Ян Липавски.

По словам Фиалы, Чехия отреагирует «в соответствии с международными правилами». «Это не та акция, о которой мы можем молчать», — добавил премьер-министр, пообещав «ответить соответствующим образом».

Как уже сообщал 420on, 17 октября вокруг здания сняли 19-метровый забор. Чешский дом расположен в центре российского мегаполиса недалеко от Красной площади.

Чешский дом в Москве был закрыт после вторжения России в Украину. Однако, согласно международным соглашениям, он является частью посольства Чехии. В этом контексте Липавски заявил, что снос забора является посягательством на чешскую собственность.

Источник: novinky.cz