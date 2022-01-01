Novinky.cz: Беларусь объявила, что не в состоянии выплачивать долги

Заявление о невозможности погасить кредиты в иностранной валюте опубликовало агентство Reuters, тогда как белорусское информационное агентство «БЕЛТА» и крупные российские информационные службы об этом не сообщали.
Только во вторник, 18 октября, агентство «Интерфакс» сообщило со ссылкой на белорусское управление статистики, что страна находится в рецессии, при этом ВВП за девять месяцев снизился на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но рецессия замедляется: в первом полугодии было падение на 5,2%, но статистическое управление ожидало, что за первые девять месяцев падение составит всего 4,7%.
Процедура Всемирного банка
Всемирный банк в понедельник, 17 октября, классифицировал все кредиты, предоставленные Беларуси его кредитным подразделением МБРР (Международный банк реконструкции и развития), как недействующие, поскольку Минск не выплатил 68,43 млн долларов (1,7 млрд чешских крон) к установленному сроку.
МБРР остановил все программы для Беларуси 2 марта этого года и не одобрял никаких новых кредитов с мая 2020 года. Оставшаяся задолженность Беларуси перед МБРР составляет 967 млн долларов США. Это примерно 0,42% от общей суммы непогашенных кредитов МБРР.
С момента введения санкций против Беларуси после вторжения российских войск в Украину страна погасила часть еврооблигаций в белорусских рублях. Санкции ограничили возможности Минска приобретать иностранную валюту.
Источник: novinky.cz
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