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Novinky.cz: Беларусь объявила, что не в состоянии выплачивать долги

Novinky.cz: Беларусь объявила, что не в состоянии выплачивать долги

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anastasiia-kn
19 октября
11:00
659
Беларусь объявила 19 октября, что не может погасить свой внешний долг в иностранной валюте из-за санкций, введенных Европейским союзом и США. В понедельник, 17 октября, Всемирный банк классифицировал все кредиты, выданные Беларуси, как необслуживаемые.

Novinky.cz: Беларусь объявила, что не в состоянии выплачивать долги

Заявление о невозможности погасить кредиты в иностранной валюте опубликовало агентство Reuters, тогда как белорусское информационное агентство «БЕЛТА» и крупные российские информационные службы об этом не сообщали.

Только во вторник, 18 октября, агентство «Интерфакс» сообщило со ссылкой на белорусское управление статистики, что страна находится в рецессии, при этом ВВП за девять месяцев снизился на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но рецессия замедляется: в первом полугодии было падение на 5,2%, но статистическое управление ожидало, что за первые девять месяцев падение составит всего 4,7%.

 

Процедура Всемирного банка

Всемирный банк в понедельник, 17 октября, классифицировал все кредиты, предоставленные Беларуси его кредитным подразделением МБРР (Международный банк реконструкции и развития), как недействующие, поскольку Минск не выплатил 68,43 млн долларов (1,7 млрд чешских крон) к установленному сроку.

МБРР остановил все программы для Беларуси 2 марта этого года и не одобрял никаких новых кредитов с мая 2020 года. Оставшаяся задолженность Беларуси перед МБРР составляет 967 млн долларов США. Это примерно 0,42% от общей суммы непогашенных кредитов МБРР.

С момента введения санкций против Беларуси после вторжения российских войск в Украину страна погасила часть еврооблигаций в белорусских рублях. Санкции ограничили возможности Минска приобретать иностранную валюту.

 

Источник: novinky.cz

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